برشلونة يحلم بالجمع بين «الصديقين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن أن إدارة نادي برشلونة تبحث عن مدافع من طراز عالمي لتدعيم الفريق في «الميركاتو الصيفي»، وقالت الصحيفة إن هذا المدافع هو الهولندي ماتييس دي ليخت قلب دفاع يوفنتوس الإيطالي، والبالغ «21 عاماً»، والذي يتطور أداؤه بصورة جيدة مع «السيدة العجوز».

وأضافت الصحيفة أن إدارة «البارسا» تأمل في الاستفادة من الصداقة الوطيدة التي تربط بين دي ليخت، ومواطنه فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، بعد أن تزاملا طويلاً في أياكس أمستردام الهولندي، قبل رحيل كل منهما إلى ناديه الجديد.

يذكر أن دي ليخت ودي يونج زميلان أيضاً في المنتخب البرتقالي، وأن الأول يعتبر أول مدافع يحصل على جائزة الفتى الذهبي عام 2018، وهو أيضاً أصغر قائد لفريق في مباريات خروج المغلوب بدوري الأبطال الأوروبي عبر تاريخه، عندما كان لاعباً لأياكس، حيث كان عمره وقتها 19 سنة و189 يوماً.

ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن برشلونة يسعى أيضاً إلى ضم مهاجم من طراز عالمي، يمكنه القيام بدور رأس الحربة التقليدي، تعويضاً لرحيل الأوروجواياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت الصحيفة إن هذا المهاجم المقترح هو الهولندي ممفيس ديباي لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي وضعه مواطنه رونالد كومان مدرب «البارسا»، ضمن القائمة المصغرة للاعبين الذين يحتاجهم الفريق في الموسم الجديد، ومعه مواطنه فينالدوم لاعب وسط ليفربول. وأضافت الصحيفة أن ديباي مرشح للرحيل عن ليون في نهاية الموسم، ما لم يتمسك به جان ميشيل أولاً رئيس النادي الفرنسي.