سيميوني يريد ديبالا مقابل موراتا!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن كان أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني «الليجا» بفارق كبير من النقاط منذ الأسابيع الأولى للمسابقة، شهد تراجعاً كبيراً في الجولات الأخيرة للبطولة، وتقلص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ريال مدريد وبرشلونة إلى نقطتين فقط، بل إن «البارسا» لعب مباراة أقل، ولو فاز بها سيتصدر الترتيب.

هذا الوضع الجديد المثير للقلق، دفع الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب «الروخويبلانكوس»، إزاء الإصابات المتكررة لنجمي هجومه الأوروجواياني لويس سواريز، والبرتغالي الشاب جواو فيليكس، إلى أن يوافق على إدخال الإسباني ألفارو موراتا لاعب الفريق والمعار حالياً لنادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، طالما أن موراتا يتمسك بالبقاء مع «السيدة العجوز».

ويأمل سيميوني باقتراحه هذا أن يتجنب التعرض لنفس الموقف الصعب للهجوم في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «دياريو سبورت» الإسبانية أن سيميوني لا يخفي إعجابه بمواطنه اللاعب ديبالا، وهذا الأخير ثمّن ما يقوم به سيميوني من عمل مع الفريق المدريدي، ويبدو أنهما تحدثاً خلال لقاء جمعهما مؤخراً، عن إمكانية اللعب لـ «الأتليتي».

وفي المقابل، قالت الصحيفة: إن مسؤولي يوفنتوس لا يمانعون بيع ديبالا الذي لم يعد يتبقى سوى عام واحد فقط على نهاية عقده، ويخشون الاضطرار إلى تركه مجاناً، ولكنهم يريدون مائة مليون يورو مقابل بيعه، لتعويض الخسائر التي تعرض لها النادي من جراء تفشي جائحة كورونا، ولعل هذا ما دفع سيميوني إلى إعلان اقتراحه الخاص بإدخال موراتا في الصفقة حتى يقلل من المبلغ الذي يمكن أن يدفعه ناديه.