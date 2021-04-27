شباب الأهلي يودع «الآسيوية» من دور المجموعات

منير رحومة (دبي)

ودع شباب الأهلي مسابقة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام استقلال طاجيكستان بهدف نظيف، سجله اليشر دزهاليلوف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك خلال المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وتجمد رصيد «الفرسان» عند النقطة الرابعة، محتلاً المركز الثالث، بينما تصدر الهلال السعودي المجموعة بفوزه على آجمك الأوزبكي بثلاثية، ورفع رصيده إلى 10 نقاط ، ويليه الاستقلال بنفس الرصيد من النقاط .ودفع شباب الأهلي ثمن إهدار الفرص الكثيرة، وتواضع أداء المهاجمين، حيث سيطر على مجريات اللقاء، وصنع العديد من الفرص المواتية، لكنه اصطدم بدفاع منظم وصلب، الأمر الذي حال دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف. بينما استغل المنافس فرصة وحيدة في آخر المباراة، وسجل هدفاً ثميناً يعزز من حظوظه في التأهل إلى الدور الـ 16 من البطولة الآسيوية.