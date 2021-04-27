الشارقة والجزيرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا الشارقة والجزيرة إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد التي ستقام الخميس بصالة نادي الوصل، وجاء تأهل الملك الشرقاوي بفوزه على غريمه شباب الأهلي بنتيجة 26-22، على صالة النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم الملك الشرقاوي 11-9، فيما واصل فريق الجزيرة تألقه بالفوز الذي حققه على فريق النصر بنتيجة 30-25 على صالة شباب الأهلي بالنهدة وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14.

وستكون المواجهة استثنائية بين الفريقين ليس فقط لعدم الحضور الجماهيري، بل أيضاً لأن الشارقة يبحث عن اللقب «الهاتريك» بالفوز بالكأس للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، بينما فخر أبوظبي يبحث عن اللقب السابع، بعدما فاز بالكأس 6 مرات وكان آخرها موسم 2015-2016.

من ناحية أخرى، يستعد اتحاد اليد لاحتفالية ختام الموسم والتي سيطر عليها الشارقة على مستوى الشباب والرجال بعد إلغاء بطولات المراحل السنية، وسيوجه الاتحاد الدعوة لعدد من الشخصيات لحضور النهائي الأخير هذا الموسم.