500 لاعب في بطولة الإمارات للِّياقة البدنية لأصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، انطلقت اليوم - افتراضياً - بطولة الإمارات الرابعة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم، بتنظيم من مركز الإمارات للتوحد، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ويشارك في البطولة 500 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من 60 مركزاً ومدرسة مدمج بها أصحاب الهمم من الإمارات ومصر وسلطنة عُمان وسوريا ولبنان.

وتشمل مسابقات اللياقة البدنية مسابقة لعبة «تمرين البطن زمن المسابقة 30 ثانية، ويقوم فيها اللاعب بعمل أكبر عدات في الزمن المحدد»، ولعبة «مسابقة القفز لأعلى مع فتح اليدين والقدمين، وبلغ عدد المشاركين لكل فئة.. من 5 إلى 8 سنوات 107 لاعبين ولاعبات.. ومن 8 إلى 12 سنة 179 لاعباً ولاعبة ومن 12 إلى 16 سنة 138 لاعباً ولاعبة، أما من 16 إلى 20 سنة فيشارك بها 111 لاعباً ولاعبة، وفوق سن 20 يشارك 72 لاعباً ولاعبة.

وتم إعلان المراكز الفائزة في كل المسابقات، ففي الفئات العمرية «5 - 8 سنوات»، فاز مركز الإمارات للتوحد بالمركز الأول ومدرسة الإيمان الخاصة بالمركز الثاني، ولدى الفئات العمرية «8 - 12سنة»، فاز مركز أبوظبي للتوحد بالمركز الأول.

وكانت المراكز الفائزة للفئات العمرية «12-16 سنة» على النحو التالي، فاز الفريق المصري بالمركز الأول، وجاءت المراكز الفائزة للفئات العمرية «16- 20 سنة»، كالتالي: مركز دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، أما المراكز الفائزة للفئات العمرية «20 سنة فما فوق»، ففازت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم دبي بالمركز الأول ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خورفكان بالمركز الثاني ومركز السلع للرعاية والتأهيل بالمركز الثالث. وفاز في كأس البطولة النهائية لجميع الفئات العمرية مركز الإمارات للتوحد بالمركز الأول والاتحاد اللبناني للثقافة البدنية بالمركز الثاني ومركز العين للتوحد بالمركز الثالث.