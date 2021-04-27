الدوحة (أ ف ب)
سحبت اليوم «الثلاثاء» في الدوحة قرعة دور المجموعات للنسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب في كرة القدم المقرر خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 ديسمبر المقبل، وجاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من مواجهة عُمان والصومال، الفائز من مواجهة البحرين والكويت.
المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.
المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.
المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.