نهائي كأس رئيس الدولة بحضور 30% من الجماهير

معتز الشامي (دبي)

قرر اتحاد الكرة، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، السماح بحضور الجماهير لمباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين شباب الأهلي والنصر يوم 16 مايو المقبل، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك بنسبة 30%؜ من سعة الملعب.

وسيكون دخول الملعب متاحاً فقط للجماهير الحاصلة على التطعيم ضد «كوفيد-19»، والحصول على «حرف E»، عبر «تطبيق الحصن»، مع إبراز فحص سلبي «بي سي آر »، قبل 48 ساعة من المباراة.

واستقبلت الجماهير القرار ببهجة شديدة، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي ردة فعل إيجابية على القرار بين قطاع كبير من الجماهير، التي غابت عن المدرجات منذ مارس من العام الماضي، بسبب «جائحة كورونا».