حدث في «البريميرليج».. إيقاف المباراة لإفطار اللاعبين الصائمين

مراد المصري (دبي)

مع تزايد أعداد اللاعبين المسلمين في أوروبا، وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، أصبح زملاؤهم في الأندية أكثر إدراكاً لمفهوم الصيام في رمضان، وهو ما تجلى من خلال التوقف عن اللعب في لقاء ليستر سيتي وكريستال بالاس لإتاحة المجال للاعبين المسلمين للإفطار.

قام فريق كريستال بالاس بتأخر تنفيذ ركلة المرمى في الدقيقة 30 في مواجهة ليستر سيتي في «البريميرليج»، من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين للإفطار مع تزامن وقت المغرب مع المباراة.

التوقف عن اللعب أتاح الفرصة لويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي وشيخو كوياتيه لاعب كريستال بالاس لكسر صيامهم من خلال شرب الماء، وتناول أقراص الطاقة.

عبر فوفانا لاعب ليستر سيتي عن شكره لـ «البريميرليج» للسماح له بالإفطار بعد صيامه خلال المباراة، واصفاً أن هذا ما يجعل كرة القدم رائعة، فيما أشاد براندون رودجرز مدرب ليستر سيتي بما يقدمه فوفانا خلال رمضان معتبراً أنه يتحلى بالقوة المذهلة للقيام بالتدريبات وخوض المباريات رغم صيامه، ويعتبر لاعباً مهماً بالنسبة للفريق.

سبق أن شهدت مباريات سابقة لمنتخبات عربية قيام اللاعبين بالإفطار خلال المباريات، وتحديداً ما حصل في النسختين الماضيتين من كأس العالم، ولكن الظاهرة اللافتة مدى تأثير شهر رمضان في الدوريات الكبرى حالياً.

تضم قائمة اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي أعداداً متزايدة، منهم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والفرنسي بول بوجبا، وغيرهم.