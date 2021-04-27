«المنتخبات» تفرغ مارفيك لأخطر مهمة مع «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

فضلت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة عدم تشتيت الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الهولندي مارفيك، الذي تم تفريغه وجهازه المعاون لمتابعة أنديتنا المشاركة خارجياً، بالإضافة إلى الجولات المتبقية لنهاية الموسم، لاختيار أنسب العناصر في التجمع الأخير لـ «الأبيض» المقرر له منتصف مايو المقبل، استعداداً لمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العام 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تقام في دبي، ويدخلها المنتخب بدوافع الفوز في المباريات الأربع المتبقية أمام ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

وتم تأجيل مناقشة الجهاز في خطة الإعداد لكأس العرب التي يشارك بها منتخبنا من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بالدوحة، والتي تقام تحت إشراف «الفيفا»، وبمشاركة جميع المنتخبات العربية، إلى ما بعد حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، على أن يتم تقديم خطة الإعداد للبطولة نفسها قبل أغسطس المقبل، بينما يتم الانتهاء من خطة الإعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات عقب حسم بطاقة التأهل، وقبل أواخر يوليو المقبل، وذلك تحسباً لوجود معسكر مغلق للمنتخب في أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن تستأنف تصفيات المرحلة الثالثة في سبتمبر المقبل.

فيما تعد تصفيات المرحلة الثانية المرتقبة، والتي تنطلق من 3 إلى 15 يونيو المقبل، هي أخطر مهام مارفيك مع «الأبيض»، حيث أصبح مطالباً بتصحيح مسار المنتخب، وإعادته إلى سكة الانتصارات، واللعب على الفوز، وحصد 12 نقطة ممكنة أمام المنتخبات الأربعة في المجموعة السابعة من التصفيات، والتي يتصدرها فيتنام بـ11 نقطة حالياً، بينما يقبع منتخبنا في الترتيب الرابع وله 6 نقاط.

ويتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات 12 منتخبناً، بواقع 8 منتخبات صاحبة الصدارة في مجموعاتها، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني من المجموعات الثماني المشاركة بالمرحلة الحالية من التصفيات.