سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الرابع لمهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، منافسات اليوم الرابع لمهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل لعام 2021، والتي خصصت لسن اللقايا لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، وركضت نجائب الأصائل على مدار 15 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة لتحديات الرموز، وسط حضور عدد كبير من ملاك الهجن، وفي الوقت نفسه الالتزام بقواعد التباعد الجسدي، حرصاً على سلامة الجميع من المشاركين في المهرجان. ونجحت «ارتواز» لحمد غانم الهديفي في التتويج بأول رموز اللقايا، بعد أن حصدت كأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول، وقطعت مسافة الشوط البالغة 5 كلم في توقيت قدره 7.25.9 دقيقة. وعانق «نشوان» في الشوط الرئيس الثاني المخصص للقايا الجعدان المفتوح، رمز الشوط وبندقية الجعدان مهدياً مالكه كاسب سالم سيف المسافري رمزاً غالياً في الوثبة، حيث سيطر «نشوان» على مسافة الشوط من البداية وحتى النهاية إلى أن عبر خط النهاية في زمن قدره 7.23.8 دقيقة. ومنحت «سمحة» مالكها سعيد حمد بالدليلة العامري أحد المتخصصين المخضرمين في سباقات الهجن ناموس وكأس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الرئيس الثالث، وذلك بعد أن أنهت مسافة الشوط في 7.29.2 دقيقة. وحلق «الحذر» لعلي محمد بن حماد الشامسي بالرمز الرابع لسن اللقايا، وتوج ببندقية الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7.23.1 دقيقة، وهو أفضل زمن سجل على الإطلاق بين المطايا المشاركة في سن اللقايا خلال منافسات أمس. وفي بقية الأشواط لفئة المحليات والمهجنات، أسفرت النتائج عن فوز «الوسمية» لمحمد مطر بالعور الكتبي بلقب الشوط الخامس بتوقيت قدره 7.30.1 دقيقة، وفازت «منوه» لحامد محمد سالمين العامري بناموس الشوط السادس مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.28.5 دقيقة، وتوج «شاهين» لعبد الله حمد بن ميا العفاري بناموس الشوط السابع بعد أن قطع مسافة الشوط في 7.29.4 دقيقة، وفي الشوط الثامن كان «شيبوب» لضاحي عبدالله التميمي على موعد مع المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 7.31.5 دقيقة، فيما توجت «شواهين» لعلي بن جميل الوهيبي المضمر الشهير بناموس الشوط التاسع بتوقيت 7.33.0 دقيقة. أما الأشواط من العاشر وحتى الخامس عشر فأسفرت عن فوز كل من: «هملولة» لمحمد خزع بن قرين العامري، «مخيفة» لمحمد أحمد خزع العامري، «مكرم» لمحمد بن قرين العامري، «سراب» لمحمد سالم بن سعيد الدرعي، «هملوله» لحمد خزع بن قرين العامري. وحصد الهجن الفائزة في أشواط الرموز على جوائز مالية كبيرة، إذ نال الفائز في شوط الكأس نصف مليون درهم، بالإضافة إلى الرمز الغالي، فيما حصد الفائز في شوط الجعدان على 400 ألف درهم، إلى جانب الرمز، وفي الأشواط من الخامس وحتى العاشرة حصدت الهجن الفائزة بالمركز الأول على 150 ألف درهم، والأشواط الخمسة الأخيرة على 100 ألف درهم.