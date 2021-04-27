رئاسة اتحاد السباحة بين المرزوقي والشريف

دبي (الاتحاد)

أغلق باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة ظهر اليوم، بتقديم 14 نادياً طلبات ترشيح لعضوية المجلس الجديد الذي سيقود اللعبة خلال الدورة المقبلة 2020-2024، وانحصر التنافس على منصب الرئيس بين عادل المرزوقي من نادي الجزيرة، والدكتور أحمد سعد الشريف من نادي الوصل. وأوضح حسن المرزوقي عضو لجنة الانتخابات المتحدث الرسمي بأن 9 أندية قدمت مرشحيها لمنصب عضوية مجلس الإدارة، وهم: علي الكعبي من الفجيرة، وسعيد عبيد الجسمي من الوحدة، وجمعة البلوشي من العين، وعامر عيسى من النصر، وخليفة الكعبي من نادي دبا الفجيرة، وخالد مراد المازمي من الذيد، وأحمد عبدالله الحوسني من تراث الإمارات، وفيصل عبد القادر المرزوقي من الظفرة، واسماعيل أحمد الحوسني من بني ياس، بينما تقدم لمنصب العنصر النسائي، كل من مريم الشامسي من نادي العين، وفاطمة محمد من نادي الشارقة. وقال: «ستقوم لجنة الانتخابات بفحص الاستمارات المقدمة وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين في 10 مايو المقبل، على أن يتم فتح باب الطعون على القائمة الملعنة 11 مايو، ويغلق 18 من الشهر نفسه، كما ستقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمترشحين 24 مايو المقبل، على أن تقام الانتخابات 26 مايو في مكان سيتم تحديده في وقت لاحق».