ناجلسمان مدرباً للبايرن بـ «الصفقة الأغلى»

برلين (أ ف ب)

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، أن المدرب الحالي لنادي لايبزج، يوليان ناجلسمان «33 عاماً» سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري، خلفاً لهانزي فليك الذي أعلن نيته الرحيل نهاية الموسم الحالي، في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.

وقال النادي البافاري في بيان، إن «البايرن وقع عقداً مع يوليان ناجلسمان ليكون مدرباً جديداً له، المدرب المتحدر من بافاريا، سيترك لايبزج لينضم إلى ميونيخ، في بداية الموسم المقبل في 1يوليو 2021، وسيكون عقده مع بطل ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 30 يونيو 2026».

واعتبر عضو مجلس الإدارة والرئيس المستقبلي للنادي الحارس الدولي السابق أوليفر كان أن «طول عقد يوليان الذي يمتد لخمس سنوات، يظهر مدى ارتباطه ببايرن ميونيخ، ليس لدي شك في أننا نشكل مستقبل البايرن الرياضي مع ناجلسمان بنجاح كبير»، ومن جانبه، قال ناجلسمان إنه يغادر لايبزج بـ «قلب حزين».

ولم يحدد النادي المبلغ الذي سيدفعه للايبزج، لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن بايرن سيدفع نحو 25 مليون يورو تتضمن المكافآت، للحصول على خدمات ناجلسمان الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023.

وبالتالي، فإن هذا المبلغ يجعل من ناجلسمان أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم، وفقاً لقناة «سكاي» وصحيفة «بيلد»، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله البرتغالي أندريه فياش بواش الذي انتقل من بورتو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل مبلغ قدره 15 مليوناً عام 2011.

وسيحل ناجلسمان خلفاً لفليك، مهندس السداسية التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم الماضي، بعدما طلب مؤخراً التنحي في نهاية الموسم بسبب خلافات مع إدارة النادي حيال سياسة التعاقد.

ويعتبر فليك المرشح الأبرز لخلافة يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أوروبا الضيف المقبل.

وبتوقيع ناجلسمان، وجه البايرن ضربة قوية بتأمين خدمات موهوب أصبح أصغر مدرب يصل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في سن الثالثة والثلاثين مع لايبزج العام الماضي.

في المقابل، سيكون ذلك بمثابة تحقيق حلم لصاحب الأصول البافارية الذي لم يخفِ أبداً أن تدريب البايرن هو واحد من طموحاته، وقال ناجلسمان «إنه لأمر مميز جداً بالنسبة لي أن أتولى منصب المدرب في البايرن».

من خلال توليه تدريب هوفنهايم في فبراير 2016، أصبح في الثامنة والعشرين من عمره أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني، ونجح في الوصول بهذا النادي من قرية يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة، وبرعاية ملياردير ألماني، إلى دوري أبطال أوروبا.

في عام 2019، وصل ناجلسمان إلى لايبزج، وفي الموسم نفسه أصبح أصغر مدرب يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح في جعل الفريق منافساً أساسياً لبايرن ميونيخ في الدوري، محتلاً المكان المخصص عادة لبوروسيا دورتموند.

ورغم ذلك، فإن الحمل لن يكون خفيفاً على كاهله، إذ إضافة إلى ضغط لقب المدرب «الأغلى في العالم» مع صغر سنه، فهو يصل على رأس فريق وجد ليفوز، وحيث تعتبر مسألة التتويج بلقب الدوري «على وشك الظفر باللقب التاسع على التوالي» أمراً مفروغاً منه.

وسيكون على ناجلسمان أن يتألق بشكل خاص على الساحة الأوروبية، من خلال نسيان الإقصاء المبكر في ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الموسم الحالي.

ورغم ذلك، مع هذا الاختيار، لن يحسن بطل أوروبا الحالي من سمعته «سارق المواهب» في الدوري الألماني، من خلال إضعاف منافسه المباشر والوصيف الحالي في الدوري «فارق 7 نقاط قبل ثلاث مراحل ونهاية الموسم».

سيجد ناجلسمان في البايرن دعامة خط دفاعه في لايبزج، الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاماً، والذي أصبح انتقاله إلى بايرن ميونيخ اعتباراً من الموسم المقبل، رسمياً قبل أسابيع قليلة.