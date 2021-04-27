شالكه.. هبوط وغضب و«كورونا»!

دوسلدورف (د ب أ)

أكد شالكه الألماني وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا بالنادي، حيث تعرض لاعب بالفريق وأحد العاملين للعدوى دون أعراض، ويخضعان في الوقت الحالي للحجر الصحي بعد أن جاءت عينتهما إيجابية.

وذكر شالكه، الذي هبط بالفعل من الدوري الممتاز «البوندسليجا»: تم إلغاء تدريبات الفريق اليوم كإجراء احترازي وعاد اللاعبون إلى منازلهم.

وأوضح النادي أن العينات الإيجابية جاءت من فحوص تم إجراءها الاثنين، حيث جاءت باقي العينات سلبية، لكن شالكه لم يكشف عن هوية الثنائي المصاب بالعدوى.

وتوقف فريق شالكه عن التدريبات منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى الاثنين، وذلك بعد مواجهات بين لاعبيه مع جماهيره عقب الخسارة أمام أرمينيا بيلفيلد التي أكدت هبوط الفريق.

وتم تأجيل مباراة الفريق أمام هيرتا برلين، والتي كان مقرراً لها يوم السبت الماضي، وذلك بعدما تم وضع الفريق المنافس في الحجر الصحي، بعد تفشي «كورونا» في صفوف الفريق، وسيلعب شالكه أول مبارياته من أصل أربع متبقية في الموسم أمام هوفنهايم في الثامن من مايو.