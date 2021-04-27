الحبتور وهيسكث سباق إلى نهائي كأس البولو

دبي (الاتحاد)

يلتقي غدا فريقا الحبتور وهيسكث في اليوم قبل الأخير من بطولة شهر أبريل للبولو، التي تعد خاتمة نشاط الموسم الحالي لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يسعى الفريقان للوصول إلى المباراة النهائية. كان فريق هيسكث بقيادة رجا أبو الجيبين قد خسر مباراته أمام فريق انكورا بقيادة خالد العمران بنتيجة 5-7 بعد مباراة قوية، حسم الشوط الرابع النتيجة لصالح انكورا، وهو ما يجعل مواجهة اليوم أمام الحبتور بمثابة الفرصة الأخيرة له، إما الاستمرار في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية، أو الخروج. وفي المقابل يسعى فريق الحبتور لحسم المواجهة مبكراً، كون الخسارة ستضعه في حسابات معقدة، وستكون 3 فرق لديها فوز واحد، وفي حالة فوزه سيلعب المباراة النهائية مع فريق انكورا، وسيبدأ الحبتور المباراة بأفضلية التقدم بنصف جول «فارق الهانديكاب» وهذا سيشكل مصدر إزعاج لمنافسه هيسكث، ويضم فريق الحبتور محمد الحبتور وحبتور الحبتور وسانتوس اريارتي ودياز البريدي، بينما يضم هيسكث رجا أبو الجيبين ولورن ديكسون وتوماس اريارتي وتوماس.

