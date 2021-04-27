شباب الأهلي بطل «النسخة 13» لـ «دوري21»

معتصم عبدالله (دبي)

يتوج شباب الأهلي بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، في المباراة المرتقبة للفريق أمام ضيفه النصر مساء الغد «الأربعاء»، على استاد مكتوم بن راشد ضمن «الجولة 26» والأخيرة للدوري في موسمه الحالي 2020- 2021، والتي تشهد أيضاً مباريات الشارقة واتحاد كلباء، عجمان والفجيرة، الوحدة وبني ياس، خورفكان والجزيرة، والظفرة والوصل، وحتا والعين.

وحسم «الفرسان» اللقب بنهاية الجولة الماضية، بفوزه على مضيفه 2-1 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه العين «الوصيف» والذي تعثر بالتعادل أمام الجزيرة 2-2 ضمن الجولة ذاتها.

وبعيداً عن المتصدر والوصيف، يشتد التنافس بين الثلاثي الشارقة، اتحاد كلباء، والوحدة على التوالي لـ «فض الشراكة» على رصيد النقاط الـ 48 الذي يجمع الثلاثي، فيما تساوت فرق الوصل السادس، والفجيرة السابع، وعجمان الثامن برصيد 33 نقطة.

وانضم شباب الأهلي المتوج بلقبه الأول، إلى قائمة أبطال دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي ضمت فرق العين صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ 7 ألقاب آخرها 2018- 2019، والجزيرة بطل 2008- 2009، والشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.