نيكس يسقط أمام «الحاجز العاشر»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حرم ديفين بوكر فريق نيويورك نيكس من نيل «العلامة الكاملة» في عشر مباريات متتالية، حينما أوقف سلسلة انتصاراته، من خلال تسجيله 33 نقطة، ليقود فريقه فينكس صنز للعودة من بعيد بفوز 118-110 في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وعلى ملعب «ماديسون سكوير جاردن»، عاد صنز ليظفر بالمباراة بعد تأخره بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، ليتفوق على نيكس المتألق بنتيجة 31-23 في الربع الأخير ويضمن فوزه بفارق ثماني نقاط.

وإلى جانب بوكر، سجل ميكال بريدجز 21 نقطة لفينيكس، فيما أحرز المخضرم كريس بول 20 نقطة، غالبيتها مع نهاية المباراة، لمساعدة صنز على الاقتراب أكثر من تحصين مقعده في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وبالتالي، عزز صنز سجلّ نتائجه مع هذا الفوز إلى 43 انتصاراً في مقابل 18 هزيمة، وحافظ على مركزه الثاني في جدول ترتيب المنطقة الغربية، خلف المتصدر يوتا جاز الذي مني بخسارة مفاجئة أمام مينيسوتا تمبروولفز.

وقال بوكر بعد المباراة: «كنا نعرف أنها ستكون معركة عنيفة من البداية إلى النهاية، من الواضح أن سلسلة نتائجهم رائعة، لكننا أردنا أن نأتي إلى هنا ونريهم ما لدينا».

وكان نيكس قد نجح في تقليص الفارق إلى أربع نقاط قبل أقل من دقيقتين على نهاية المباراة، لكن ثماني نقاط سريعة من بول، بينها سلة ثلاثية، ضمنت انتصار صنز.

وقال بوكر عن نقاط بول في نهاية المباراة: «لقد كان هنا من قبل. التجربة أكبر برهان، لقد رأينا ما يمكن أن يفعله هذا الرجل على مدى 16 عاماً، لم يكن ذلك مفاجئاً لأي شخص».

من جهته، سجل ديريك روز 22 نقطة لنيكس، في حين أنهى جوليوس راندل المباراة مع 18 نقطة، إضافة إلى 17 نقطة لكل من آر جي باريت وريجي بولوك.

صدمة اليوم كانت في مينيابوليس، حيث أسهمت سلة دي أنجيلو راسل قبل 4.2 ثانية من نهاية المباراة، بفوز تمبروولفز على يوتا 105-104.

وأنهى راسل المباراة مع 27 نقطة، في مباراة افتقد فيها يوتا إلى نجمه دونوفان ميتشل، ومني بهزيمة قاسية أمام صاحب ثاني أسوأ سجل في المنطقة الغربية مع 44 خسارة في المركز الرابع عشر.

وفي الوقت نفسه، أوقفت سلسلة انتصارات أخرى في نيو أورليانز، حينما فرمل بيليكانز لوس أنجلوس كليبرز بعد فوزه بأربع مباريات متتالية، وأسقطه 120-103.

وتصدر زايون ويليامسون لائحة مسجلي بيليكانز برصيد 23 نقطة، بينما سجل كل من إريك بليدسو ولونزو بول 18 نقطة.

وفي واشنطن، لم تكن النقاط الـ45 التي سجلها برادلي بيل كافية لمنع سان أنتونيو سبيرز من إيقاف سلسلة انتصارات واشنطن ويزاردز في ثماني مباريات متتالية، بفوز 146-143 بعد التمديد.

وأخطأ بيل رمية ثلاثية مع انتهاء وقت المباراة وفشل في فرض التعادل، فيما سجل راسل ويستبروك «تريبل دابل» مع 22 نقطة و13 متابعة و14 تمريرة حاسمة لمصلحة واشنطن ويزاردز، لكن من دون منع الخسارة.

من جهته، قاد ديمار ديروزان سبيرز مع تسجيله 37 نقطة و10 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديجاونتي موراي 25 نقطة، وكيلدون جونسون 21، وعزز سبيرز سجله إلى 31 فوزاً مقابل 29 خسارة، فيما تراجع واشنطن إلى 27 فوزاً و34 خسارة.

وفي مباراة أخرى، أسهم أنتوني ديفيس بتحقيق عودة سعيدة للوس أنجلوس ليكرز بفوزه 114-103 على أورلاندو ماجيك، وأحرز ديفيس الذي يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، 18 نقطة في المباراة التي خاضها ليكرز في أورلاندو للمرة الأولى منذ فوزه في نهائيات الدوري الموسم الماضي، وقال ديفيس: «آخر مرة كنا هنا، حدثت أشياء جيدة، أنا سعيد بالعودة إلى هنا وأن يحدث شيء جيد آخر مع الفوز».

وبذل ليكرز مجهوداً كبيراً للظفر بالمباراة، إذ كان متخلفاً بنتيجة كارثية 40-22 في الربع الثاني، لكنه تمكن من قلب الطاولة في الربع الثالث.

وكان لدينيس شرودر دور في هذا الفوز، إذ سجل 13 من نقاطه الـ21 في الربع الأخير من المباراة، وقال ديفيس: «كان علينا العودة إلى ما نفعله، مساعدة بعضنا البعض، والثقة ببعضنا البعض، وفعلنا ذلك في الشوط الثاني».

وأضاف: «علينا فقط الاستمرار في البقاء معاً والاستمرار بهذا النفس في التصفيات».

وكان ديفيس وشرودر من بين ستة لاعبين أنهوا المباراة مع «دابل دابل» لمصلحة ليكرز، عزز نتائجه في المركز الخامس من المنطقة الغربية، مع 36 انتصاراً و25 هزيمة.