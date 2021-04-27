كيلر يعتذر لنائبه عن المقارنة

فرانكفورت (د ب أ)

اعتذر فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن مقارنته راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد بالقاضي النازي رولاند فرايسلر، ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية والموقع الإلكتروني لمجلة «شبيجل»، فإن المقارنة حدثت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني يوم الجمعة الماضي.

ولم يعلق الاتحاد الألماني على التفاصيل، لكنه أكد اعتذار كيلر، ونقل عن كيلر قوله: «في بعض الأحيان يتم استخدام كلمات خلال المناقشات الساخنة لا ينبغي ولا يجب استخدامها، لقد اعتذرت لراينر كوخ بشكل رسمي وكتابي أيضاً».

وأضاف: «كان شيئاً رائعاً منه أنه يتقبل اعتذاري ولذلك أنا ممتن له، وبصفة خاصة وفيما يتعلق بضحايا الاشتراكية القومية، المقارنة كانت غير مناسبة تماماً، أنا آسف للغاية وسأختار كلماتي بعناية في المستقبل».

ومع ذلك فإن كوخ، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد البافاري لكرة القدم، لا يزال يريد التحدث مع كيلر ولم يتقبل اعتذاره بعد، وذلك وفقاً لبيان قدمه الاتحاد البافاري رداً على استفسار وكالة الأنباء الألمانية

وجاء في البيان: «راينر كوخ لم يقبل الاعتذار حتى الآن، لأنه يريد أن يتحدث بشكل شخصي في المسألة بأكملها مع فريتز كيلر».

وأوضحت صحيفة «بيلد» أن الاستقالة ليست واردة كخيار بالنسبة لكيلر بعد تلك الواقعة»، ونقلت الصحيفة عن كيلر قوله: «أستبعد الاستقالة، لقد قمت بخطأ، لكنني سأنهي مهمة التنظيف التي جئت من أجلها إلى الاتحاد وتم انتخابي بنسبة 100بالمئة من الأصوات من أجلها».

وذكرت مجلة «شبيجل» أن فريدريش كورتيوس السكرتير العام للاتحاد، تقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات، فيما رفض الاتحاد التعليق على الأمر.