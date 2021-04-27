سان جيرمان ومانشستر سيتي.. «القمة المرتقبة»

لندن (أ ف ب)

تتوجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة غداً «الأربعاء»، بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسبق أن تقابل الفريقان في البطولة القارية، ضمن ربع نهائي «أبطال 2016»، والمفارقة أن وصول «السيتي» إلى نصف نهائي تلك النسخة، كان على حساب سان جيرمان، بالفوز عليه1- صفر إياباً على استاد «الاتحاد» بعد تعادلهما ذهاباً في باريس 2-2.

والآن وبعدما وقعا في مواجهة بعضهما للمرة الثالثة قارياً «تواجها في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008-2009 حين تعادلا سلباً»، ستكون الفرصة قائمة أمامهما لبلوغ النهائي، والحصول على فرصة الفوز باللقب المنشود.

وستكون المواجهة قمة في الإثارة بين فريقين هجوميين يعجان بالنجوم، وبقيادة مدربين محنكين يعرفان بعضهما جيداً، هما الإسباني بيب جوارديولا من ناحية السيتي، والأرجنتيني بوكيتينو من الجهة المقابلة، ويجدد المدربان الموعد، بعد أن تواجها لأعوام عدة في الدوري الممتاز، حين كان بوكيتينو مدرباً لتوتنهام.

ويتفوق جوارديولا بشكل كبير على نظيره الأرجنتيني، بواقع 10 انتصارات مقابل ثلاث هزائم، وخمسة تعادلات، من ضمنها مواجهاتهما التسع «5 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمة واحدة» كمدربين للجارين اللدودين برشلونة وإسبانيول، اللذين دافعا عن ألوانها كلاعبين أيضاً.

ويدخل الفريقان اللقاء المرتقب بمعنويات مرتفعة، خاصة السيتي القادم من تتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالفوز في النهائي على فريق بوكيتينو السابق توتنهام 1-صفر.

ويسير السيتي بثبات أيضاً نحو استعادة لقب الدوري الممتاز من ليفربول، بما أنه يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، جاره اللدود مانشستر يونايتد، فيما يخوض سان جيرمان صراعاً حامياً مع ليل، من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي الذي يتصدره الأخير بفارق نقطة عن نادي العاصمة، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

ويخوض السيتي اللقاء على خلفية 30 فوزاً في آخر 33 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، كما أنه لم يذق طعم الهزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته باستثناء واحدة، ووصل إلى نصف النهائي بعدما تخطى دورتموند الألماني 4-2 بمجموع المباراتين، أما سان جيرمان الذي وصل أيضاً إلى نصف نهائي الكأس الفرنسية حيث يلتقي مونبلييه في 12 مايو، فيدخل اللقاء على خلفية 7 انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة ضمن جميع المسابقات، إحداها الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونيخ صفر-1 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ولكن من دون أن يؤثر ذلك على الثأر لخسارته نهائي الموسم الماضي، وذلك لفوزه ذهاباً خارج ملعبه 3-2 بفضل ثنائية لمبابي الذي أقلق جمهور النادي الباريسي، بخروجه مصاباً أواخر مباراة الدوري ضد متز 3-1 بعد تسجيله ثنائية أيضاً، لكن بوكيتينو طمأن بأن الإصابة طفيفة.