باوزير وصالح.. «إشراقة قارية»

سلطان آل علي (دبي)

عالم «الساحرة المستديرة» يضم العديد من اللاعبين المتميزين في أرجاء المعمورة، وهناك من يتألق في بطولات محددة، وآخرون في مباريات معينة وأمام منافسين محددين، وبالطبع تختلف الأسباب، منها عامل عدم وجود فرصة للمشاركة وأخرى نفسية وغيرها.

وفي دوري أبطال آسيا نشهد توهج ثلاثة لاعبين مواطنين مع أنديتهم قارياً، في الوقت الذي لم يتركوا «بصمة» محلياً ، وهم خالد باوزير وسالم صالح «الشارقة» وأحمد العطاس «شباب الأهلي».

لا شك أن خالد باوزير هو الأبرز، واللاعب الذي انتقل إلى الشارقة في «صيف 2020». خاض 21 مباراة محلياً «8 منها أساسياً فقط» هذا الموسم في مختلف المسابقات، وكانت محصلتها صناعته لهدف وحيد ولم يسجل على الإطلاق!

وفي المقابل، شارك باوزير مع الشارقة في دوري أبطال آسيا في كل المباريات التسع خلال نسختي 2020 و2021 وكان أساسياً في 8 منها، وخلال المباريات الثماني، أسهم في تسجيل 7 أهداف للفريق من أصل 20 هدفاً بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 آخرين، بمعدل مساهمة كل96 دقيقة، وتشكّل نسبة 35% من مجمل أهداف الشارقة.

وفي النسخة الحالية، أسهم خالد في 5 من أصل 9 أهداف للفريق بنسبة 56%، وجلبت 5 نقاط من 11 نقطة في رصيد الأبيض الشرقاوي، وأصبح باوزير خامس الهدافين التاريخيين المواطنين في دوري أبطال آسيا، وهو الأصغر سناً في قائمة أعلى 10 هدافين مواطنين بـ25 عاماً فقط.

ربما لا تكون مسيرة سالم صالح المحلية حافلة بالأرقام، ولكنه على الصعيد القاري يعد من الخمسة الكبار، ووصل رصيده إلى 7 أهداف آسيوية تضعه رابعاً في قائمة الهدافين المواطنين التاريخيين، وخاض سالم 23 مباراة في المسابقة منذ 2010 مع الوحدة والنصر والشارقة، وبدايته مع «العنابي» بـ5 مباريات منها واحدة فقط أساسياً، وسجل بها هدفه الأول في المسابقة، والوحيد مع الفريق على بيروزي الإيراني، وسبق أن أسهم سالم صالح في أفضل نسخة تاريخية للنصر، ببلوغه ربع نهائي.

وشارك اللاعب في 9 مباريات منها اثنتان فقط أساسياً، وسجل 3 أهداف جميعهما على تراكتور الإيراني، وتعد مسيرته الحالية مع الشارقة هي الأفضل رقمياً، فقد تواجد في 9 مباريات مع الفريق منها 5 أساسياً، في هذه النسخة وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

بهذا المعدل يكون سالم أسهم في هدف كل 111 دقيقة في مشاركاته بالمسابقة، إضافةً إلى ذلك، فإنّ مساهماته الثمانية جاءت خلال 9 مباريات شارك بها بصفة أساسية، مما يشير إلى حضوره الفعّال في المباريات، حيث لم يسجل فقط في مباراة واحدة شارك بها أساسياً.

ويعد معدله التهديفي بهدف كل 127 دقيقة هو الأعلى بين أكبر الهدافين المواطنين متفوقاً على عمر عبدالرحمن الذي يسجل كل 289 دقيقة، ومبخوت كل 253 دقيقة وأحمد خليل كل 244 دقيقة.

والجدير بالذكر أن مجموع مباريات سالم صالح مع الشارقة محلياً هذا الموسم هو 9 مباريات منها 7 بديلاً، كما أن مجموع دقائق لعبه محلياً «256 دقيقة» أقل من مجموعها آسيوياً «397 دقيقة».

وسجل سالم هدفاً وصنع آخر خلال هذه المباريات التسع، بمعدل مساهمة كل 128 دقيقة في مقابل أن معدل مساهماته في آسيا واحدة كل 99 دقيقة.