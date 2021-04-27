دبي (الاتحاد)
أسفرت الجولة الثانية لدوري كرة القدم الشاطئية عن فوز «أيه أف سي» على شباب الأهلي «2» بثلاثة أهداف لهدف بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الثلاثة والإضافية بالتعادل 2-2، وشرطة دبي على الرايس سنتر 9-4، و«دي أكس بي» على اتحاد كلباء 9-3.
وأسفرت بقية مباريات الجولة التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن المجموعة الأولى عن فوز شنغهاي على بينونة 7-6، وفريق الإمارات على إكسبو 2020 بنتيجة 5-4.
وتصدر فريق الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ، يليه شباب الأهلي «1» ، وشنغهاي ولكل منهما 3 نقاط، وإكسبو 2020، وبينونة من دون رصيد.
في المقابل يتصدر شرطة دبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويليه دي أكس بي بالرصيد نفسه، والرايس سنتر «3 نقاط »، أيه أف سي وله نقطة، وشباب الأهلي «2»، واتحاد كلباء وكلاهما من دون دون نقاط.