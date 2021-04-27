الإمارات وشرطة دبي يتصدران «دوري الشاطئية»



دبي (الاتحاد)

أسفرت الجولة الثانية لدوري كرة القدم الشاطئية عن فوز «أيه أف سي» على شباب الأهلي «2» بثلاثة أهداف لهدف بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الثلاثة والإضافية بالتعادل 2-2، وشرطة دبي على الرايس سنتر 9-4، و«دي أكس بي» على اتحاد كلباء 9-3.

وأسفرت بقية مباريات الجولة التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن المجموعة الأولى عن فوز شنغهاي على بينونة 7-6، وفريق الإمارات على إكسبو 2020 بنتيجة 5-4.

وتصدر فريق الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ، يليه شباب الأهلي «1» ، وشنغهاي ولكل منهما 3 نقاط، وإكسبو 2020، وبينونة من دون رصيد.

في المقابل يتصدر شرطة دبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويليه دي أكس بي بالرصيد نفسه، والرايس سنتر «3 نقاط »، أيه أف سي وله نقطة، وشباب الأهلي «2»، واتحاد كلباء وكلاهما من دون دون نقاط.