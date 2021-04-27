4 لاعبين خارج حسابات «العنابي» أمام جوا في «سادسة الأبطال»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رجحت كفة الوحدة بأول بـ «بصمة» للمهاجم السلوفيني تيم ماتافز، بعد أن أحرز الهدف الوحيد في شباك بيروزي الإيراني، ضمن مباراة الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، ويعد الهدف العاشر له مع الفريق، منها 9 أهداف في دوري الخليج العربي.

وخسر «العنابي» جهود 3 من عناصره الشابة للإيقاف، بعد أن نال كل من منصور الحربي وعبد الله الكربي البطاقة الصفراء الثانية لهما، ليتأكد غيابهما عن لقاء الجولة الأخيرة أمام جوا الهندي يوم الخميس المقبل، لينضم اللاعبان بذلك إلى عبدالله أنور الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها، وإسماعيل مطر الذي تعرض لعقوبة انضباطية من الاتحاد الآسيوي بإيقافه 3 مباريات لسوء السلوك، في أعقاب طرده أمام الريان بالجولة الرابعة.

وبذلك يفقد الوحدة جهود 4 من لاعبيه أمام الفريق الهندي، والذي تكتسب مواجهته أهمية خاصة، لأنها ستكون حاسمة في التأهل، بغض النظر عن نتيجة مباراة بيروزي الذي يملك 12 نقطة أمام الريان.

الخبر السار لـ «أصحاب السعادة» يكمن في عودة خميس إسماعيل وأحمد راشد اللذين غابا عن لقاء بيروزي الأخير للإيقاف أيضاً، ويساعد ذلك الهولندي هينك تين كات على إيجاد «توليفة» يمكنها أن تحقق «العبور الآمن» إلى دور الـ16 من البطولة، خاصة أن الوحدة تكفيه نقطة واحدة فقط لتأمين وجوده في الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة لقاء بيروزي والريان.

والجيد أن الوحدة الذي عاد من بعيد في المجموعة بعد خسارة وتعادل في أول جولتين أمام جوا وبيروزي على التوالي، ليحقق بعدها 3 انتصارات متتالية جعلته في الواجهة من جديد.

يذكر أن طرد إسماعيل مطر وعبد الله أنور في آخر مباراتين على التوالي ليس له ما يبرره، وجعل الفريق يخسر ورقتين رابحتين، ليس في مباراة جوا فقط، بل يمتد الأثر إلى الدور الثاني حيث يستمر غياب اللاعبين، ومع ذلك يبقى الأهم عبور مرحلة المجموعات بأمان والتأهل في كل الأحوال، وبعدها يكون لكل حادث حديث، خاصة أن هناك أوراقاً أخرى مثل طحنون الزعابي، يمكنها أن تلحق بدور الـ 16 الذي تقام مبارياته في سبتمبر المقبل.