«أنكل سعيد» يحرز لقب البادل تنس بـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق «أنكل سعيد» لقب الفئة البرونزية «رجال» لبطولة البادل تنس، بالنسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية التي تختتم فعالياتها الخميس بعد 16 يوماً من الحماس والإثارة والتنافس القوي في 3 مسابقات هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري، وأقيمت كافة منافساتها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات. وحقق فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبدالرزاق أحمد اللقب بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المكون من حميد غانم الهاجري وفرحان هدّي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و4-6 و5-7. جاءت المباراة قوية في المجموعة الأولى من قبل الهاجري وهدي، اللذين استطاعا الفوز بنتيجتها 6-3، لكن إصرار فريق «أنكل سعيد» على التدارك مكنه من انتزاع نتيجة المجموعة الثانية 6-4 قبل أن يضع كل خبرته لاختطاف نتيجة المجموعة الثالثة التي جاءت متكافئة، وبالرغم من التقدم الثنائي الهاجري وهدّي 5-4 تمكن «أنكل سعيد» من إدراك التعادل 5-5 ثم التقدم 6-5 وحسم النتيجة النهائية 7-5. كما نجح الثنائي المكون من خافير جارسيا وألكسندر فاركوهارسن في تحقيق لقب الفئة الذهبية، عقب فوزهما في المباراة النهائية، على حساب مارتن نوتشيزي وجيليرمو فيلافاني، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3. وحصل الثنائي ايميليو ميساس وماسون خافير على المركز الثالث في الفئة الذهبية، بعد تغلبهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2. وبنهاية المباريات، قام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس بتتويج أبطال وبطلات النسخة الحالية للبادل تنس التي ضمت 4 فئات، هي الفئة الذهبية للرجال وفئتان برونزيتان للرجال والسيدات والفئة الدولية. وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على المستويات القوية التي ظهرت عليها البطولة في كافة الفئات وبالمشاركة الواسعة، ما يؤكد التطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات، مشيراً إلى أن الملاعب المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، والتدريبات المتواصلة على مدار العام، والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل الاتحاد، سواء في مجمع ند الشبا أو البطولات التي تقام في الأندية الأخرى، تساهم في رفع مستوى للعبة. وأضاف: المستوى الفني للمباريات كان قوياً هذا العام لدرجة أنني شعرت بقليل من الخوف قبل خوض المباراة النهائية، لكننا نجحنا في كسر هذا الحاجز وتقديم الأداء المطلوب الذي مهد لنا طريق الفوز باللقب، وأشكر جميع اللاعبين على المستويات القوية التي قدموها. من ناحية أخرى، تشهد الدورة اليوم سباق الجري لمسافة 10 كلم ويشارك فيه فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء، بالإضافة إلى لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين، ويقام سباق 5 كلم الخميس، الذي يضم فئة الهواة ولن يسمح فيه بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً. ويبدأ المتسابقون من مضمار الخيل داخل ميدان ويمتد إلى شارع مسقط ويستمر إلى شارع ميدان، ثم يعودون من الاتجاه الآخر ليعودوا مرة أخرى إلى شارع مسقط ومنه إلى مضمار الخيل مرة أخرى.