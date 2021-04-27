كأس مهرجان منصور بن زايد في ضيافة فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار لاتست دو بوش الفرنسي عصر الغد، فعاليات كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، بري دورمان للفئة الثالثة لتحدي الأمهار والمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر. ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا. ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يور (9) خيول، أبرزها «منير دو سوليل» لعبدالله فهد العطية، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليان اوج، و«الساهر» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف اف روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وينافس على اللقب «المفجر» للشقب ريسنج بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«ابيس» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بقيادة أوليفييه بيلييه، و«هوجار دو لاردوس» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وقيادة جيروم كابري. وتعود سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، برعاية المهرجان العالمي، إلى مضمار وولفر هامبتون الإنجليزي الذي يحتضن السباق البالغ طوله 1400 متر، وجائزته (4000) جنيه إسترليني، وتشارك فيه (10) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق. ويمثل إسطبلات شادويل 5 خيول، يتصدرها «الغدير» بقيادة ايون والش و«الدانة» بقيادة دانييل مسكت، و«فراسة» بقيادة مارك جريهان، وجميعها بإشراف جيمس أوين، و«الأنوار» بقيادة ديلان هوجان، و«السمسام» بقيادة جوي هاينس، وكلاهما بإشراف فيليب كولنجتون، وتدفع المدربة جين هاريس، بكل من «كايدنيس» بقيادة شارلي برايس، و«كايملون» بقيادة ناث موريس، وتعود ملكيتهما الى ايفرمور ريسنج.