إعلان الفائز بجائزة البصمة الرياضية

دبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعلن مؤسسة وطني الإمارات، في حفل خاص بمتحف الاتحاد مساء الغد، أسماء الفائزين بالفئات الاثنتي عشرة للدورة الثامنة لـ «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021» تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد». ويترقب الجميع الإعلان عن اسم المؤسسة الفائزة بالدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة. وكان مجلس دبي الرياضي قد وجه الدعوة للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الإنساني ودعم نشر ممارسة الرياضة، الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية ونيل شرف الفوز بهذه الجائزة الوطنية المهمة، التي تعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع، ضمن محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.