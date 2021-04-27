روبرتو يرفض «عقد الموسم» مع «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رفض الإسباني سيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة، العرض الأول الذي تقدمت به إدارة «البارسا» للتجديد له لمدة موسم واحد فقط، إذ إنه يرغب في التجديد لموسمين على الأقل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن روبرتو متمسك بالاستمرار مع برشلونة، وعلى استعداد لتخفيض راتبه أوجدولته، ولكنه يأمل في أن تكون مدة العقد الجديد موسمين. وينتهي عقد سيرجي روبرتو رسمياً في «صيف 2022»، ولهذا السبب تسارع إدارة «البارسا» للتجديد له، قبل أن يصبح حراً في الانتقال إلى أي نادٍ آخر في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة: إن المفاوضات بين إدارة النادي ووكيل اللاعب لم تسفر حتى الآن عن أي جديد، ولكن الجهاز الفني بقيادة الهولندي رونالد كومان أبدى رغبته في استمرار اللاعب مع الفريق، من دون التدخل في مفاوضات التعاقدية الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيرجي روبرتو يدرك تماماً الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، ولهذا لا يمانع في جدولة راتبه، ولكنه يرفض بشدة التجديد لمدة موسم واحد.

وتستند إدارة «البارسا» إلى لائحة النادي التي تنص على عدم التجديد لأكثر من موسم لأي لاعب يكمل الثلاثين من عمره في نهاية عقده الحالي، ولما كان روبرتو سيكمل الثلاثين في نهاية عقده عام 2022، إذ إنه من مواليد 7 فبراير 1992، فإنه لا يجوز له وفقاً للائحة النادي أن يجدد عقده لأكثر من موسم.

سيرجي روبرتو الذي بدأ مسيرته المحترفة مع «البارسا» تحت قيادة بيب جوارديولا عام 2010، لعب حتى الآن 300 مباراة مع برشلونة، وآخرها عندما شارك بديلاً ضد فياريال في الجولة 32 للدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البارسا 2-1.

وتنقسم الـ 300 مباراة التي لعبها روبرتو إلى 195مباراة في «الليجا» و46 مباراة في كأس الملك، و51 مباراة في دوري الأبطال، و5 مباريات في السوبر المحلي، ومباراة واحدة في السوبر الأوروبي، ومباراتين في كأس العالم للأندية.