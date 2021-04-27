زوبيزاريتا: جوارديولا وبوكيتينو وجهان لعملة واحدة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تنتظر أوروبا كلها باهتمام وشغف لقاء «الصدمة» و«الرعب» بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وألقت صحيفة لوباريزان الفرنسية الضوء على القمة الحاسمة، من خلال حوار أجرته مع أندوني زوبيزاريتا الحارس الإسباني الأسطورة والمدير الرياضي الحالي لأوليمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي يرتبط بصداقة قديمة مع مواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشسترسيتي والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

وقال زوبيزاريتا «59 سنة»: «بيب» يطرح دائماً أسئلة، ويبحث عن الجديد، حتى بعد فوزه بلقب ما، ويعشق التفاصيل الصغيرة، ويعمل على تحسينها عند لاعبيه، ودائماً في حالة يقظة وحذر وحماس شديد، وسعي محموم للإجادة والتفوق.

وأضاف: هو حريص كل الحرص على أن يجد إجابة تكتيكية تتناسب مع كل منافس، حتى يمكنه الفوز عليه، ويسعى دائماً لأن يصل باستراتيجيته وتكتيكه وأفكاره إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وقال زوبيزاريتا: بيب لا يحب الاستحواذ لمجرد الاستحواذ، وإنما في الإطار الذي يسمح لفريقه بصنع المزيد من الفرص، وحرمان المنافس من فرص مماثلة، وأي لاعب تحت قيادته يتقدم ويتطور ويصبح أفضل، وفي بايرن ميونيخ نجح في أن يصنع من كيميتش لاعب وسط غير عادي، رغم أن بدايته كانت ظهيراً وثروة حقيقية أن يحظى لاعب بتدريب جوارديولا، لأنه يركز بنسبة 300% في عمله.

واختتم زوبيزاريتا حديثه عن جوارديولا، بقوله إن شخصيته تشبه إلى حد ما شخصية الفرنسي زين الدين زيدان، رغم اختلاف أسلوب كل منهما في العمل، ولكنهما يتفقان في نقطة محددة وهى أنهما لا يخفى عليهما ما تحدثه كرة القدم من تقلبات، وما تزرعه من شكوك أحياناً.

وعندما انتقل زوبيزاريتا إلى الحديث عن بوكيتينو، قال: ماوريسيو أيضاً لا يترك شيئاً للمصادفة، فكل شيء عنده مدروس، ويدقق كثيراً في التفاصيل، ويصر على أهمية إبعاد الكرة عن منطقة الخطر بشكل آمن، ومشواره مع توتنهام في الدوري الإنجليزي يؤكد ذلك.

وأضاف زوبيزاريتا: يعرف بوكيتينو جيداً أن أي مباراة من الممكن أن تنقلب في لحظة بلعبة عبقرية من نجم موهوب، أو تمريرة قاتلة من صانع لعب لا نظير له، كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة على تطويع لعب فريقه ليتناسب مع حجم المنافس وثقله، من دون التخلي عن مبادئه الأساسية، واختتم زوبيزاريتا حديثه بقوله: بيب وبوكيتينو وجهان لعملة واحدة، إذ يتمتع كلاهما بروح اللاعب وقائد الفريق.

يذكر أن جوارديولا وبوكيتينو يعرفان بعضهما البعض جيداً، وسبق لهما أن التقيا أكثر من مرة في الدوري الإنجليزي، وأيضاً في الدوري الإسباني عندما كان الأول مدرباً لـ «البارسا» والثاني مدرباً لإسبانيول.