موراتا: الاقتران بـ «السيدة العجوز» مدى الحياة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل الإسباني ألفارو موراتا المعار من أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس حتى نهاية الموسم، أن تتاح له الفرصة للاستمرار مع «السيدة العجوز» طوال مسيرته الكروية، ولكنه يدرك في الوقت نفسه أن القرار ليس بيده، وإنما بموافقة الناديين الإسباني والإيطالي، إذ لابد أن يوافق أتلتيكو مدريد على مد الإعارة لموسم آخر، أو تحويلها إلى بيع نهائي، ومن المهم أيضاً أن يبدي يوفنتوس رغبته في الاحتفاظ باللاعب لموسم جديد، أو شرائه بصفة نهائية.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن يوفنتوس مطالب باتخاذ قراره في نهاية الموسم، وأنه أمام ثلاثة خيارات، إما تمديد عقد الإعارة أو شراء اللاعب، أو إعادته إلى أتلتيكو مدريد. وحتى يحين الحكم النهائي على مستقبل موراتا، تحدث اللاعب لشبكة سكاي إيطاليا عن رغبته القوية في الاستمرار مع اليوفي «مدى الحياة»، إذا ما أتيحت له الفرصة لتحقيق ذلك، ولكنه أضاف: في مثل حالتي هذه، لا نملك نحن اللاعبين القرار النهائي، وليست لنا الكلمة الأخيرة، وإنما الأمر يتوقف على موافقة أتلتيكو ويوفنتوس، على مد الإعارة أو تفعيل بند البيع النهائي.

ونظراً للموسم الباهت والمخيب للآمال الذي يقدمه يوفنتوس، وبدأه بالخروج المبكر من بطولة دوري الأبطال الأوروبي وابتعاده عن المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي الذي اقترب لقبه كثيراً من الإنتر، وصعوبة توقع إمكانية لحاق اليوفي بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، لكي يضمن اللعب في البطولة الأوروبية في الموسم المقبل، اعترف موراتا بأن فريقه يمر بفترة صعبة للغاية، فشل خلالها في استمرارية المنافسة على لقب الدوري، ولكنه استدرك قائلاً: الفريق تحسن في الآونة الأخيرة، رغم النتائج غير المرضية، ونأمل أن ننهي الموسم بين الأربعة الكبار الذين يحق لهم اللعب في «الشامبيونزليج»، وما زالت أمامنا فرصة أخرى للحصول على لقب هذا الموسم، عندما سنواجه أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا خلال مايو القادم.

موراتا سجل 18 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها، منها 8 أهداف في «الكالشيو»، مؤكداً أن موسم 2020 -2021 كان خطوة كبيرة للخلف بالنسبة للفريق، بعد 9 مواسم احتكر فيها «البيانكونيري» بطولة الدوري الإيطالي.

يذكر أن خيار البيع النهائي لموراتا يبلغ 45 مليون يورو، وربما اكتفى يوفينتوس بتمديد الإعارة لمدة موسم جديد، مقابل 10 ملايين يورو، وفقاً لبنود العقد المبرم بين الناديين.