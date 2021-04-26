ميلان يتقهقر إلى «الخامس» بـ «الدرس القاسي»!

روما (د ب أ)

لقن لاتسيو ضيفه ميلان درساً قاسياً، وفاز عليه 3-صفر اليوم «الاثنين»، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين، من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز نابولي على مضيفه تورينو2 - صفر.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدماً بهدف الأرجنتيني خواكين كوريا الذي أحرزه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وعاد كوريا، وسجل الهدف الثاني له وللاتسيو في الدقيقة 51، ثم اختتم شيرو إيموبيلي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 61 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ميلان عند 66 نقطة، متراجعاً إلى المركز الخامس.

وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، تقدم نابولي بهدف عن طريق تيموي باكايوكو في الدقيقة 11، وأضاف فيكتور أوسمين الهدف الثاني في الدقيقة 13 ورفع نابولي الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث ، بعد أن اكتسح لاتسيو في المرحلة الماضية 5 -2، على الجانب الآخر تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.