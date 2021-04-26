الريال وتشيلسي.. «مربع ذهب» دوري الأبطال

برلين (د ب أ)

يلتقي ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب مع تشيلسي الإنجليزي اليوم، ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف النسخة الماضية، مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي غداً في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وتأهل الريال بقيادة مدربه زين الدين زيدان للمربع الذهبي للبطولة القارية بالفوز على حساب اتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر، ثم ليفربول الإنجليزي في دور الثمانية، ليبلغ هذه المحطة من البطولة للمرة الأولى منذ 2018.

وسجل تشيلسي طفرة ملحوظة منذ تعيين الألماني توماس توخيل مدرباً للفريق في يناير الماضي، ويتطلع توخيل للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق الإنجاز ذاته مع سان جيرمان الموسم الماضي.