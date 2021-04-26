«جاليلا» بطلة كأس منصور بن زايد للخيول بفرنسا

تولوز (الاتحاد)

توجت المهرة الرمادية «جاليلا» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، بطلة لسباق كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، بري نيفتا للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، بمضمار تولوز الفرنسي.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وشارك في السباق البالغ جائزته المالية 30 ألف يور (9) مهرات، وجاء مثيراً كالعادة نسبة لتقارب مستويات المتنافسات، حيث تصدرت السباق منذ البداية «جاليلا» وظلت متمسكة بوقعها حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.

وفي عمق المستقيم دخلت «جاليلا» في منافسة شرسة مع وصيفتها «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب توماس دومليوت، وقيادة الفارس اورتيز مندزابل، قبل أن تتفوق بفارق 2.5 طول.

وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:13:50 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف او تريجودت، وقيادة انتوني ويرل، ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.