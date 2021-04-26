راشد بن حميد: نضع إمكانياتنا في خدمة الكرة العراقية

دبي (الاتحاد)

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي عُقد اليوم «الاثنين»، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم واتحادي العراق واليمن، وشارك بالاجتماع أيضاً حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد .

وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد خلال بطولة «خليجي 24» بالدوحة عام 2019، وعرض تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة «خليجي 25»، وحصل العراق على حق استضافة البطولة وبالإجماع.

وفي كلمته، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: تمر الرياضة في العالم بتحديات كبيرة في هذا الوقت، خاصة اللعبة الشعبية الأولى، كرة القدم، ومنطقتنا جزء من هذا العالم الواسع، ولا يمكن التغلب على التحديات، إلا بمزيد من التعاون والتكاتف، وتنشيط المبادرات والأفكار الخلاقة، فالتعاون يُعّبد لنا طريق النجاح، ويساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة .

وأضاف: لقد كانت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم واحدة من أبرز المنافسات في المنطقة، وكانت تحظى بمتابعة جماهيرية رائعة، والمنافسة فيها كانت مثيرة، ولها قيمة لدى الجماهير الخليجية، كما أن هذه البطولة المميزة كانت رابطاً للتعاون والتآلف، وكانت تُشّكل عرساً خليجياً ممتعاً بقيت أحداثه خالدة في أذهان أهل الخليج العربي .

وقال: علينا جميعا أن نعمل على إعادة الروح إلى هذه البطولة، لأنها تحمل هويتنا الخليجية المشتركة، لذلك نحن في حاجة إلى العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الهدف، وعلينا أن نقف مع أي دولة تحظى بشرف استضافة هذا الحدث الخليجي الكروي، لأن كما قلت إن بطولة الخليج تمثل هويتنا .

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن اتحاد كرة القدم يدعم وبقوة ملف العراق لاستضافة بطولة «خليجي 25» وقال: نحن سعداء بحصول بلاد الرافدين على حق الاستضافة، حيث جاءت الموافقة بالإجماع، ونأمل أن تكون محافظة البصرة جاهزة من جميع النواحي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الخليجي، وتلبي متطلبات الاستضافة، فجمهور بلاد الرافدين توّاق لهذه البطولة الغالية، وهو رياضي بامتياز، كما أنه أهم أسرار نجاح الكرة العراقية وتطورها، مشيراً إلى أن العراق مهد الحضارة وبلاد العلم والمعرفة .

وبارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي للعراق هذا النجاح، مؤكداً ثقته في إقامة بطولة استثنائية، مشيراً إلى أن اتحاد كرة القدم يضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة الكرة العراقية، مؤكداً دعمه لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية.