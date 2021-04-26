«الملك» إلى دور الـ 16 في «الأبطال» و«العنابي» يضع قدماً



علي معالي(الشارقة)

تأهل الشارقة إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، عن المجموعة الثانية، بعد الفوز على القوة الجوية العراقي 3-2، في الجولة الخامسة، ليرفع «الملك» رصيده إلى 11 نقطة، ولتصبح مباراة الجولة السادسة أمام تراكتور الإيراني يوم الخميس المقبل مجرد تحصيل حاصل للشارقة.

تناوب على تسجيل أهداف الشارقة، كل من خالد باوزير في الدقيقة 25، وسالم صالح «هدفين» في الدقيقتين 35 و60، فيما أحرز هدفي القوة الجوية، الكولومبي جيفرسون في الدقيقتين 14,52، قدم الشارقة مباراة جيدة نجح خلالها في تحقيق ما يريده من المباراة بالوصول إلى «النقطة 11»، والتي جعلته يصبح من أول الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، وساعد «الملك» على ذلك النتيجة السلبية بين باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني، وبذلك يغرد «الملك» في الصدارة، يليه تراكتور «7 نقاط»، وباختاكور «4 نقاط» والقوة الجوية «نقطتين» فقط.

من جهة أخرى، حقق الوحدة الفوز على بيروزي الإيراني بهدف على استاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، ضمن المجموعة الخامسة، ليضع قدماً في دور الـ 16 من البطولة، وينقل الصراع مع بيروزي «المتصدر» بـ «12 نقطة»، على القمة وبطاقة «الصعود المباشر» إلى الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل، والتي يلتقي فيها «العنابي» الذي يملك 10 نقاط مع جوا الهندي «3 نقاط»، وبيروزي مع الريان القطري صاحب الترتيب الرابع بـ «نقطتين».

وقدم «أصحاب السعادة» الذي خطف له مهاجمه السلوفيني الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة، مباراة من الطراز الرفيع، على المستوى التكتيكي، حيث ترك الاستحواذ على الكرة للمنافس، لكنه ضيق عليه المساحات، ولعب معه بأسلوب «الضغط العالي»، الذي ساعده تقليل خطورة المهاجمين، بجانب تألق الحارس محمد الشامسي والدفاع في الحافظ على نظافة الشباك، ليتمكن الوحدة الذي استهل المنافسة في المجموعة بتعادل وخسارة، من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، ويرد اعتباره أمام بيرززي الذي فاز عليه بالنتيجة ذاتها في الدور الأول.

وشهدت المباراة طرد عبدالله أنور مهاجم الوحدة في الدقيقة الـ 83، وذلك بعد 4 دقائق فقط من الدفع به، ليكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين، إلا إنه تمكن من الصمود حتى صافرة النهاية ليحقق فوزاً ثميناً.

والفوز هو الثاني للوحدة على بيروزي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعد الأول في إياب المجموعة الثالثة بـ «نسخة 2011»، بينما رجحت كفة المنافس في 3 مباريات، وحضر التعادل بينهما مرة واحدة.