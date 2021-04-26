نافاس يمدد عقده مع سان جيرمان إلى 2024



باريس (أ ف ب)

جدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لسنة إضافية حتى العام 2024، وفق ما أعلن نادي العاصمة، ومنذ وصوله من ريال مدريد الإسباني في العام 2019، قدم نافاس «34 عاماً» مستويات مميزة مع النادي الباريسي، وقاده بفضل تصدياته البطولية الى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وإلى الدور نصف النهائي أقله في الحالي، حيث يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ذهاباً الأربعاء.

وكان أحد أبرز نجوم فريقه الذين ساهموا في وصول بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الأخيرة إلى المربع الأخير هذا الموسم بفضل أدائه الرائع أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي وضد برشلونة الإسباني في إياب ثمن النهائي حيث تصدى لركلة جزاء لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نافاس عبر فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا سعيد جداً، كوني قادر على إكمال مشواري مع باريس سان جيرمان».

ويبقى الأهم بالنسبة لسان جيرمان تمديد عقدي نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لاسيما في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات الأخير.