«اليويفا» يفتح تحقيقاً في «مراهنات إبرا»!

لوزان (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» أنه فتح تحقيقاً تأديبياً بحق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، بسبب تورط مزعوم مع شركة مراهنات.

وقال الاتحاد القاري في بيان أنه فتح تحقيقاً تأديبياً بحق ابن الـ39 عاماً بشأن انتهاك محتمل للوائح الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل زلاتان إبراهيموفيتش لوجود مصلحة مالية مزعومة في شركة مراهنات.

وأضاف أن مزيداً من المعلومات بخصوص هذه المسألة ستتاح في الوقت المناسب.

في أبريل الماضي، أشارت الصحيفة السويدية «أفتونبلاديت» أن إبراهيموفيتش يواجه خطر العقوبة من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، بعد عودته عن اعتزاله الدولي، حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022.

وفقًا للصحيفة، فإن زلاتان مساهم في «بيتهارد» منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، من خلال شركته «أنوون ايه بي»، ما يتعارض مع قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي.