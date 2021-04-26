«اليونايتد» يجدد عقد بايي إلى 2024



لندن (أ ف ب)

جدد قلب الدفاع الدولي الإيفواري إريك بايي عقده مع مانشستر يونايتد، لثلاث سنوات حتى العام 2024، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي، مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.

عانى بايي «27 عاماً» من الاصابات المتكررة منذ وصوله من فياريال الإسباني في العام 2016، حيث بات هاري ماجواير والسويدي فيكتور لينديلوف الثنائي المعتمد في قلب الدفاع من قبل المدرب النروجي أولي جونار سولسكاير.

ولكن بايي قدم مستويات متميزة في المباريات التي شارك فيها مع «اليونايتد» هذا الموسم، حيث بات في رصيده 100 مشاركة بالقميص الأحمر.

وقال اللاعب الإيفواري في حديث مع موقع النادي «أنا سعيدٌ جداً، لم أفكر بهذا القرار كثيراً، أحب هذا النادي وأحب اللعب لمصلحة مانشستر يونايتد، أنا سعيدٌ أسوة بعائلتي».

وأضاف: تجاوزت مرحلة إصابتي وأنا جاهزٌ بدنياً، وأشعر أنني بحال جيدة، العقد الجديد هو بمثابة تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك».

فيما أكد سولسكاير «لقد أصبح إريك صلبًا أكثر منذ أن أصبحت مدرباً، وسيواصل لعب دور مهم في الفريق، لديه سرعة رائعة وتوقيت مميز للقيام بالتدخلات ويتمتع بعدوانية، وهو أمر تحتاجه كلاعب قلب دفاع».