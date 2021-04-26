الوحدة يُسقط بيروزي ويصل إلى «النقطة العاشرة» في «الآسيوية»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حقق الوحدة الفوز على بيروزي الإيراني بهدف اليوم «الاثنين»، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا، ليضع قدماً في دور الـ 16 من البطولة، وينقل الصراع مع بيروزي «المتصدر» بـ«12 نقطة»، على القمة وبطاقة «الصعود المباشر» إلى الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل، والتي يلتقي فيها «العنابي» مع جوا الهندي، وبيروزي مع الريان القطري صاحب الترتيب الرابع.

وقدم «أصحاب السعادة» الذي خطف له مهاجمه السلوفيني الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة، مباراة من الطراز الرفيع، على المستوى التكتيكي، حيث ترك الاستحواذ على الكرة للمنافس، لكنه ضيق عليه المساحات، ولعب معه بأسلوب «الضغط العالي»، الذي ساعده تقليل خطورة المهاجمين، بجانب تألق الحارس محمد الشامسي والدفاع في الحافظ على نظافة الشباك، ليتمكن الوحدة الذي استهل المنافسة في المجموعة بتعادل وخسارة، من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، ويرد اعتباره أمام بيرززي الذي فاز عليه بالنتيجة ذاتها في الدور الأول.

وشهدت المباراة طرد عبدالله أنور مهاجم الوحدة في الدقيقة الـ83، وذلك بعد 4 دقائق فقط من الدفع به، ليكمل الفريق المباراة ب 10 لاعبين، إلا إنه تمكن من الصمود حتى صافرة النهاية ليحقق فوزاً ثميناً.

والفوز هو الثاني للوحدة على بيروزي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعد الأول في إياب المجموعة الثالثة بـ «نسخة 2011»، بينما رجحت كفة المنافس في 3 مباريات، وحضر التعادل بينهما مرة واحدة.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية وصيفة من أصل 10 مجموعات.

من جهته، قال الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة: لم تكن مباراة سهلة، وماتافز أدى عملاً فيناً رائعاً، في تسجيل الهدف، وفخور باللاعبين، وأهنئهم على الأداء والنتائج الإيجابية، في ظل الظروف غير العادية التي نخوض فيها منافسات المجموعة، ونواصل الاستعداد لمباراة جوا، ويجب أن أتابع المنافس حتى تتضح التغيرات التي قام بها منذ مباراتنا الأولى معه.