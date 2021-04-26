«الظبي» عروس اللقايا في مهرجان الوثبة لأبناء القبائل للهجن

محمد سيد أحمد - عبدالله عامر (الوثبة)

تصدرت «الظبي» لحمد سالم العود العامري مراحل أول أشواط اللقايا، والتي أقيمت ضمن منافسات اليوم الثالث لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، واستطاعت الظبي أن تحرز ناموس شوط اللقايا الأبكار المحليات لمسافة 5 كلم بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 7:32:8، وفي الشوط الثاني الخاص باللقايا الأبكار المهجنات كان الموعد مع «ريمه» لأحمد مطر محمد الرميثي بعد أن وصلت في المركز الأول بزمن قدره 7:28:9، وفي الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات أنتصر «النشمي» لسالمين محمد سالمين العامري بالمركز الأول وبزمن قدره 7:28:7، وفي الشوط الرابع كسب «معتز» لمهدي فهيد مسفر العرجاني المركز الأول في تحدي اللقايا الجعدان المهجنات بزمن قدره 7:25:9، وحصل الفائزين بالأشواط الرئيسية على جوائز نقدية قيمة وصلت إلى 100 ألف درهم كما خصصت اللجنة المنظمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «شواهين» لعبدالله حمد سالم العامري بزمن قدره 7:31:5، الشوط السادس «جوانا» لعامر علي عامر المري بزمن قدره 7:28:5، الشوط السابع «الدولار» لسالم حمد كردوس العامري بتوقيت قدره 7:27:6، الشوط الثامن «متعب» لحمد صالح طرشوم العامري بزمن قدره 7:24:5، الشوط التاسع «مهمة» لراشد أحمد علي العويسي بتوقيت قدره 7:29:5، الشوط العاشر «احتفال» لخالد غدير بن حمدان الجحافي بزمن قدره 7:37:0، الشوط 11 «نسناس» لأحمد عبدالله سعيد فارس الدرعي بزمن قدره 7:32:6، الشوط 12 «سياف» لسعيد عبدالله كردوس العامري بزمن قدره 7:33:1، الشوط 13 «قصة» لعبدالله سعيد محمد زاهرة الخييلي وبزمن قدره 7:34:7، الشوط 14 «الشامخ» لمهير عوض حمد الخاصوني بزمن بلغ 7:31:0، الشوط 15 «هجام» لعلي محمد سعيد الناصري بزمن قدره 7:29:4، لشوط 16 «مرزام» لسهيل عبيد محمد العامري وبزمن قدره 7:29:7، الشوط 17 «الواعية» لمحمد خميس بالصوب الكتبي بتوقيت قدره 7:31:5، الشوط 18 «الذيبة» لعوض محمد الخاصوني الكتبي بزمن قدره 7:33:4، الشوط 19 «هملولة» لمنصور خميس بالصوب الكتبي بزمن قدره 7:32:5، الشوط 20 «الذيب» لجعفر سهيل مرخان الكتبي بتوقيت قدره 7:24:7، الشوط 21 «المتحد» لبخيت محمد بخيت الجربوعي بزمن قدره 7:25:6، الشوط 22 «صبا» لمحمد عبدالله غدير الدرعي بزمن قدره 7:33:5، الشوط 23 «صدمة» لصالح حمد الدليلة بن لويع العامري بزمن قدره 7:31:0، الشوط 24 «الشاهينية» لمحمد زايد محمد المنصوري بزمن قدره 7:36:4، الشوط 25 «فزعة» لهادي أحمد حسن الثياء العامري بزمن قدره 7:28:00.