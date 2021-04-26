12 مليون درهم تكلفة كأس الخليج العربي

معتز الشامي (دبي)

بلغ إجمالي ميزانية كأس الخليج العربي للموسم الحالي 12 مليون درهم، بواقع 5 ملايين تقريباً للتكلفة التشغيلية للبطولة، بالإضافة إلى 7 ملايين درهم مجموع الجوائز، ما يصل إلى 12 مليون درهم، وحصل شباب الأهلي «حامل اللقب» على 3 ملايين درهم.

فيما توزع الرابطة مكافآت مالية في البطولة مرتبطة بالفوز في كل مباراة، كما أقامت إياب نصف النهائي، والنهائي بمشاركة اللاعبين الدوليين.

وشهدت ورشة الشؤون الفنية، التأكيد على نجاح البطولة بشكلها الحالي، حيث حضرت الإثارة والندية في جميع مبارياتها، واقترحت الورشة، استمرار النظام الحالي للبطولة، مع جدولة مباريات البطولة خلال الموسم المقبل، خارج أيام «الفيفا»، ما يضمن مشاركة الأندية بالعناصر الأساسية، وهو ما يعطي الزخم الكامل للبطولة، ويجعلها إحدى المسابقات المهمة في دورينا، بجانب بحث آليات مستقبلية، تمكن حامل اللقب من المشاركة في بطولات خارجية، مثل كأس الأندية العربية على سبيل المثال.

شهدت ورشة عمل الشئون الفنية التطويرية لرابطة المحترفين، التأكيد على اهتمام الرابطة بتطوير مسابقاتها بشكل أكبر، خاصة كأس الخليج العربي، ما أدى إلى تغيير نظام بطولة، للموسم الجاري، بطريقة أدت لزيادة الندية والتنافسية بين الأندية، خاصة فيما يتعلق بتحويلها إلى نظام الأدوار طريقة الذهاب والإياب في كل دور.