هنري وشيرر في قاعة مشاهير «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

أصبح الهدافان السابقان، الفرنسي تييري هنري وألن شيرر، أول عضوين في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير، وأحرز هنري لقب هداف الدوري أربع مرات وشيرر ثلاث مرات، وسجلا معاً 435 هدفاً في الدوري.

وكان هنري، بطل الدوري مرتين، ضمن تشكيلة لأرسنال لم تقهر خلال موسم 2004، تحت إشراف مواطنه المدرب أرسين فينجر.

ويُعدّ بطل العالم 1998 أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا «51 هدفاً في 123 مباراة»، وتخطى حاجز 20 هدفاً مع فريقه اللندني خمس مرات توالياً بين 2001 و2006.

وقال هنري «43 عاماً» في بيان نشرته رابطة الدوري «من المميز جداً أن يتم اختياري لدخول قاعة المشاهير إلى جانب ألن شيرر، وعندما كنت شاباً، كنت أسعى للحصول على زوج من الأحذية الرياضية واليوم نتحدث عن قاعة المشاهير».

أما شيرر «50 عاماً»، المتوّج مع بلاكبيرن بلقب الدوري في 1995، فيحمل الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في «البريميرليج» مع 260 هدفاً في 14 موسماً في صفوف بلاكبيرن ونيوكاسل.

وأقرّ القائد السابق للمنتخب الوطني «عندما نشاهد اللاعبين الرائعين الذين لعبوا في «البريميرليج»، أسبوعاً بعد أسبوع، موسماً بعد موسم، يشرّفني دخول قاعة المشاهير».

وأضاف: «كل ما أردته أن أصبح لاعباً محترفاً، كان حلمي أن أصل، أحرز الألقاب، أسجل في ملعب سانت جيمس بارك «التابع لنيوكاسل»، أن أرتدي القميص الأسود والأبيض مع الرقم 9، استمتعت بكل دقيقة».

وينضم ستة لاعبين ضمن لائحة من 23 تنشر في وقت لاحق، إلى شيرر وهنري، وذلك عبر تصويت للجماهير حتى 2 مايو المقبل.