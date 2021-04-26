بمشاركة 23 منتخباً.. قرعة كأس العرب في الدوحة غداً

دبي (الاتحاد)

تسحب غداً «الثلاثاء» قرعة كأس العرب 2021، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر المقبل، بمشاركة 23 منتخباً عربياً، وهي: قطر «المستضيف»، والسعودية، والإمارات، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.

ويمثل اتحاد كرة القدم في حفل مراسم سحب القرعة التي تستضيفها دار الأوبرا بالحي الثقافي «كتارا» علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة على أربعة أوعية في مرحلة المجموعات، وذلك بناء على آخر تصنيف عالمي من «الفيفا» قبل هذا السحب، بحيثُ يُخصص الإناء الأول للمنتخبات الثلاثة الأعلى تصنيفاً، إضافة للدولة المضيفة، ويخصص الوعاء الثاني للمنتخبات الأربعة التي تليهم في التصنيف، ويُكرر التوزيع ذاته على الوعائين الثالث والرابع، كما يتم وضع المنتخبات السبعة القادمة من التصفيات التأهيلية في المراكز السبعة الأقل ترتيباً، حيث توضع المنتخبات التي تفوز بالمباريات التأهيلية الأولى والثانية والثالثة في المراكز 2 و3 و4 داخل الوعاء رقم 3 ، في حين يتم وضع باقي المتأهلين الأربعة في الوعاء رقم 4 على التوالي.

وتنطلق منافسات البطولة بالتصفيات التأهيلية التي تجمع المنتخبات الـ 14 الأقل ترتيباً في التصنيف العالمي، وذلك بخوض سبع مباريات إقصائية «مباراة لكل فريق»، ليتأهل الفائزون السبعة في هذه المباريات للمنافسة النهائية مع الفرق التسعة الأعلى ترتيباً في التصنيف العالمي من ضمنهم البلد المضيف.

وتكون المنافسة النهائية من دور المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، ويتم التنافس في مرحلة المجموعات بين 16 منتخباً مقسمة إلى 4 مجموعات، تتكون كل منها من أربعة منتخبات، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الأدوار ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة.