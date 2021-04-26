شباب الأهلي يطلب «نقاط الاستقلال» في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

يخوض شباب الأهلي غداً «الثلاثاء» ، موقعة حاسمة ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما يلاقي استقلال طاجيكستان متصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط، حيث يدخل المواجهة بشعار «الفوز فقط»، أملاً في تعزيز حظوظه والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16.

وبعد فوز «الفرسان» في الجولة الماضية بـ «ثلاثية» على آجمك الأوزبكي، والتقدم إلى المركز الثالث بأربع نقاط، يعول ممثل الكرة الإماراتية على تحقيق فوز ثمين في لقاء الغد، يتساوى به مع المتصدر، في انتظار القمة التي تجمعه مع الهلال السعودي، في ختام دور المجموعات.

ويعول شباب الأهلي على ارتفاع المعنويات، بعد تحقيق أول فوز في البطولة، واستعادة خط الهجوم فاعليته وتسجيل ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى تألق بعض العناصر التي استعان بها مهدي علي في التشكيلة، مثل أحمد العطاس الذي تم اختياره أفضل لاعب في آخر مباراتين، إلى جانب تميز حارب عبد الله في تنشيط الأداء الهجومي، واستعادة البرازيلي إدواردو لمهاراته وفنياته بتسجيل هدف من «الطراز العالمي» في شباك أجمك.

واستعد الجهاز الفني لـ «الفرسان» بالشكل الجيد لاستقلال طاجيكستان، الذي يعتبر مفاجأة البطولة الآسيوية، بالنتائج الإيجابية التي حققها، والفوز بـ «رباعية» على الهلال السعودي بطل آسيا 2019، خاصة أنه يشارك للمرة الأولى في دور المجموعات.

وبعد التعادل في مباراة الذهاب سلباً، يعول شباب الأهلي على الظفر بالنقاط الثلاث من الاستقلال، خاصة أنه يملك نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة والتجربة، القادرين على التعامل مع أجواء البطولة القارية، وتصحيح الوضع وتحقيق هدف العبور إلى الدور المقبل.