«الفرسان».. التتويج بـ «دوري 21» في «ليلة النصر»

معتصم عبدالله (دبي)

تسدل مباريات «الجولة 26» والأخيرة والمقررة مساء الأربعاء المقبل، الستار على دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لموسم 2020- 2021، والذي حسمه شباب الأهلي قبل جولة على الختام بالوصول إلى «النقطة 55»، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه العين «الوصيف».

ويحتفل «الفرسان» بالتتويج بلقب «دوري 21» للمرة الأولى في تاريخه، في المواجهة المرتقبة أمام ضيفه النصر على استاد مكتوم بن راشد، في قمة الختام ضمن «الجولة 26»، والتي تشهد مباريات الشارقة مع اتحاد كلباء، عجمان مع الفجيرة، الوحدة مع بني ياس، خورفكان مع الجزيرة، والظفرة مع الوصل، وحتا مع العين.

ويبدو فارق النقاط كبيراً ما بين شباب الأهلي الذي نجح في حسم الفوز باللقب مبكراً برصيد 55 نقطة، وضيفه النصر صاحب المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة، قبل مواجهة «ديربي الختام»، والتي من المنتظر أن تشهد بنهايتها احتفالية تتويج «الفرسان» باللقب.

وعلى غرار لقب الدوري، حسم سيد خميس مهاجم بني ياس المنافسة على لقب هداف دوري 21 «على الورق»، بعدما وسع الفارق بينه وأقرب منافسيه أحمد فوزي لاعب الجزيرة إلى 5 أهداف كاملة، مستفيداً من تألقه اللافت في مباراة فريقه في الجولة الماضية أمام الظفرة 7- 1، والتي سجل فيها 5 أهداف رافعاً رصيده الشخصي إلى 20 هدفاً في الصدارة.

وينتظر أن يكون المهاجم المقيم للسماوي ثاني لاعب غير مواطن يتوج بلقب هداف دوري 21 والرديف، بعدما سبقه زميله أحمد شحدة مهاجم بني ياس والمقيد في فئة «مواليد الدولة» بالفوز بلقب الهداف في موسم 2018-2019 برصيد 18 هدفاً.

واستأثر المهاجم المواطن بصدارة دوري الرديف وتحت 21 في عهد الاحتراف في 11 موسماً، وجاءت البداية بحمد الحوسني لاعب الظفرة في 2008- 2009، والذي نال لقب هداف «دوري الرديف» برصيد 12 هدفاً، وصولاً إلى علي عيد مهاجم العين المنتقل الى الفجيرة في الموسم الحالي، والمتوج باللقب مرتين الأولى موسم 2017- 2018 برصيد 20 هدفاً، والثانية برصيد 17 هدفاً من 19 مباراة في الموسم الماضي و«الملغي».

وضمت قائمة هدافي دوري الرديف وتحت 21 عاماً على مدار المواسم الـ12 الماضية في الاحتراف 10 لاعبين مواطنين ممثلين في حمد الحوسني «الظفرة»، شهاب أحمد «العين»، جمال معروف «النصر»، محمد ناصر «العين»، حمد الأحبابي «الظفرة»، الراحل سلطان سيف «الوحدة»، سعيد أحمد «الأهلي»، شاهين سرور «الجزيرة»، أحمد العطاس «الجزيرة»، علي عيد «العين».