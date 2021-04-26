بيك وبابيك تحلقان بلقب سيدات البادل تنس بـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أحرز الثنائي جوزيفا بيك وسيلما بابيك لقب البادل تنس للفئة البرونزية للسيدات بدورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً بمجمع ند الشبا، وتختتم فعالياتها بعد غد الخميس، وجاء تتويج بيك وبابيك بلقب السيدات عقب تغلبهما على الثنائي المكون من كارينا لوزوفا وأليسا بلبيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و2-6.

من جهة أخرى، تأهل مارتين نوتشيزي وجيليرمو فيلافاني إلى نهائي الفئة الذهبية رجال بعد فوزهما في نصف النهائي على حساب ايميليو ميساس وماسون اكسفير بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4، وضرب نوتشيزي وفيلافاني موعداً في المباراة النهائية مع الثنائي المكون من خافير لوبيز وألكسندر فاركوهارسن اللذين نجحا في حجز بطاقة التأهل عقب فوزهما على سعيد المري وكلاوديو بوباديلا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3. وأكد سعيد المري، أمين عام اتحاد البادل، أن تنظيم البطولة ضمن دورة ند الشبا الرياضية جاء رائعاً ووفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الحكومية للوقاية من جائحة كورونا ومثنياً على التزام الجميع، لاعبين وفرق عمل بهذه الإجراءات. وكشف المري الذي يشارك في النسخة الحالية كلاعب في الفئة الذهبية عن أن بطولة هذا العام حققت قفزة كبيرة ورقماً قياسياً من ناحية عدد المشاركين في الفئات الثلاث (ذهبية رجال، برونزية رجال وسيدات)، موضحاً أن نجاح بطولة البادل تنس تحقق بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس. وأكد المري أن البطولة الحالية كشفت عن تطور مستوى اللاعبين مقارنة بالدورات السابقة وأن تعطشهم للمشاركة فيها زاد الحماس، وشكل حافزاً لهم للاستعداد بشكل جيد، ما انعكس إيجابياً على المستوى الفني للمباريات التي جاءت قوية ومثيرة. ونوه المري إلى أن دورة ند الشبا قدمت الكثير للعبة البادل تنس، حيث ساهمت في إشعاعها وزيادة شعبيتها وعدد ممارسيها وكونها دافعاً معنوياً للاعبين لتطوير مستوياتهم من دورة إلى أخرى بهدف المنافسة والظهور المميز فيها.

وقال: سعداء بتطور عدد اللاعبين وخصوصاً المواطنين وفي هذه البطولة بلغ عدد المشاركين حوالي 700 لاعب ولاعبة، منهم ما يقرب عن 500 لاعب مواطن، وهذا مكسب كبير لنا ما كان ليتحقق لولا دورة ند الشبا الرياضية. وأضاف: انتشار الملاعب في مختلف مناطق الدولة ساهم بدوره في زيادة عدد الممارسين للعبة سواء المواطنين أو المقيمين، عدد الملاعب وصل حاليا إلى 77 ملعباً، محققاً زيادة بـ 35 إلى 40 ملعباً في السنة الأخيرة، وهناك طلبات جديدة لإنشاء ملاعب إضافية، ما سيكون له تأثير إيجابي على كافة المستويات. وكشف المري أن اتحاد البادل تنس يركز في خططه المقبلة على تصنيف اللاعبين وتكوين منتخب جاهز للمشاركات الدولية وتكوين المدربين المتميزين، ما يساعد على تطوير اللاعبين بشكل مناسب.

من ناحية أخرى، بدأت الاستعدادات لسباق الجري لمسافة 10 و5 كيلومترات، والذي سينطلق غداً الأربعاء، ويستمر على مدار يومين، وحرص مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنظيم الفحوصات المجانية في نادي الوصل للمشاركين في سباقات الدراجات الهوائية التي تمت لمدة 3 أيام، وسباقي الجري، حيث يعد الفحص الطبي شرطاً أساسياً للمشاركة في الدورة، من أجل سلامة جميع المشاركين وتطبيق البروتوكولات الخاصة بالمنافسات. كما يتم في الموقع ذاته تسليم المشاركين الشرائح الإلكترونية وأرقام المشاركة، والتأكد من مطابقة جميع بيانات المسجلين وأهليتهم للمشاركة في السباقين ولجميع الفئات.