اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم، وذلك في ختام المرحلة الرابعة من تصفيات البطولة التي ينظمها اتحاد القوس والسهم، ويسعى من خلالها لمواصلة الجهود وفق استراتيجيته الساعية لتطوير مستويات الرماة والعمل على صناعة أبطال المستقبل. أقيمت الجولة الرابعة في نادي الإمارات لأصحاب الهمم، وعلى ضوء النتائج المتحققة فيها إلى جانب الجولات الثلاث الماضية، قامت اللجنة الفنية في اتحاد القوس والسهم بانتقاء العناصر المتأهلة وترشيح الرماة المتأهلين لنهائي كأس الإمارات الذي سيقام في نادي الحمرية. شارك في الجولة الرابعة 34 رامياً ورامية من 9 أندية تنافسوا في 6 فئات رئيسية، وفي فئة الرجال قوس أولمبي حقق المركز الأول عبيد الحمادي من نادي الشارقة الرياضي، وجاء ثانياً مهدي موسي من نادي الشارقة الرياضي، وثالثاً علي عتيق من نادي المدام الثقافي الرياضي وفي فئة السيدات قوس مركب، حققت المركز الأول مها الحوسني من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبالمركز الثاني عائشة جاسم العلي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وثالثاً لمبريني زفيردو من نادي دبي أرشرز، وفي فئة الناشئين نال المركز الأول عبدالرحمن وميض من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وثانياً رحمه خالد الشامسي من نادي الحمرية، وثالثاً محمد عبد الرحمن من نفس النادي، وفي الرجال قوس مركب للرجال فاز بالمركز الأول محمد عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وثانياً وسام طورباي من نادي دبي أرشرز، وثالثاً جاكوب توبي من نادي دبي أرشرز. حضر المنافسات وشارك بتتويج الأبطال الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، الذي عبر تقديره لجهود الأندية التي تشارك بأعداد ومستويات أقوى على مدار الجولات الأربع الماضية، وسط تطور بالأداء الفني، بما يعكس حجم العمل الذي تبذله هذ الأندية بالتعاون مع اتحاد اللعبة الذي يسعى لإقامة هذه البطولات بصورة دورية ومستمرة لإبقاء الرماة على استعداد على مدار الموسم، كما جاءت الخطوة بإقامة نهائي لمن حقق أفضل المراكز في الجولات الأربع الماضية، ليكون حافزاً إضافياً للرماة لتحقيق أفضل النتائج والتواجد في الحدث النهائي لكأس الإمارات، الذي سيضم صفوة الرماة الذين سيكونون نواة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.