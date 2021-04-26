راشد الظاهري يتفوق في «كارتينج إيطاليا»

لوناتو (وام)

واصل نجم الكارتينج الإماراتي الصاعد راشد الظاهري تحقيق نتائجه المميزة في موسم 2021، وأحرز فوزاً مهماً بحصوله على المركز الأول في سباق سلسلة «WSK Super Master» خلال جولته الأخيرة، ليصبح رصيده من الإنجازات 4 ألقاب من 5 سباقات خاضها في بطولة العالم للناشئين هذا الموسم. وبعد أن قدم راشد نفسه بقوة كأسرع دراج تحت الأمطار الغزيرة في مطلع الشهر الحالي بجولة إيطاليا، كان أمام تحد جديد هذه المرة على الحلبة الجافة عندما واجه أمس أفضل 88 سائقاً من 33 دولة حول العالم على حلبة ساوث جاردا الشهيرة في إيطاليا. وكانت سيطرة الظاهري واضحة في سباق التأهل، وأظهر كفاءة كبيرة في القيادة، لينهي السباق في الصدارة، ويضمن الانطلاق من المركز الأول بالسباق ما قبل النهائي، الذي تكون من 17 لفة وأنهاه في المركز الأول. وأعطيت الإشارة لانطلاق السباق النهائي المكون من 17 لفة على مرحلتين، وانطلق الظاهري من المركز الأول، لكنه تراجع في بعض الفترات للمركز الرابع، لتدخل المنافسات في دائرة الإثارة، وأثبت نجم الكارتينج الإماراتي راشد الظاهري نفسه من جديد ليستعيد زمام المبادرة، من خلال السرعة الفائقة مع الحفاظ على التوازن والتركيز، ليعبر خط النهاية على الكارت رقم 355 بفارق قدره 0.960 ثانية عن أقرب منافسيه ويحتفل بانتصاره المزدوج، حيث حصل على كأس الجولة الرابعة من سلسلة WSK Super Master، ولقب «بطولة 2021» عن فئة ميني محرك 60cc التي سبق وأن فاز بها في عام 2019.