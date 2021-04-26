«أبطال آسيا 2021».. الإنجاز بالعمل وليس الخبرة!

سلطان آل علي (دبي)

يتحدث المحللون والنقاد عن أهمية الخبرة في دوري أبطال آسيا، لحصد النتائج الجيدة وتسهيل مهمة الفوز في المباريات، لأن توافرها يسهم في صناعة شخصية قوية وصلبة، وكلما زاد عدد اللاعبين الذين يملكون هذا العنصر المهم، تضاعفت فرصة الإنجازات على المستوى القاري.

ومع ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الخبرة وحدها تكفي؟!الجواب جاء قاطعاً بـ «لا»، والأرقام تتحدث عن نفسها في النسخة الحالية، وترسل رسالة شديدة اللهجة إلى الجميع بأن الإنجاز بالعمل وليس الخبرة.

فإذا ما نظرنا إلى خبرة الأندية المشاركة في المسابقة، بناءً على قوائمها الكاملة خلال الموسم، يأتي شباب الأهلي على قمة أندية غرب آسيا بـ 605 مباريات في المسابقة، ومعدل 17.3 مباراة لكل لاعب، ويليه السد القطري «599 مباراة» ومعدل 20.7 مباراة، ويأتي الهلال السعودي ثالثاً بـ 598 مباراة، ومعدل 21.4 مباراة، والدحيل القطري بـ581 مباراة ومعدل هو الأعلى في البطولة بـ23.2 مباراة.

في الجانب المقابل، فإن أقل الأندية خبرة في المسابقة من غرب آسيا هو استقلال دوشينبه بمجموع 56 مباراة فقط، ومعدل لا يتجاوز 2.4 مباراة لكل لاعب، ويليه القوة الجوية والوحدات الأردني بـ64 و66 مباراة، وجوا الهندي بـ 77 مباراة.

وتمثّل المجموعة الأولى التي تشهد مشاركة شباب الأهلي والهلال السعودي وآجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبيه الطاجيكي مثالاً واضحاً لهذه الرسالة، ويتصدرها استقلال، وهو أقل الفرق خبرة على الإطلاق، على حساب أول وثالث أكثر أندية غرب آسيا خبرةً، وتعادل مع شباب الأهلي سلبياً في أول مواجهة تاريخية له بالمسابقة، وحقق أول فوز على حساب آجمك الأوزبكي الذي يأتي في المركز 13 من ناحية الخبرة، وانتصر على الهلال 4-1 وهي ثالث أكبر خسارة لـ «الزعيم» في تاريخه بالمسابقة.

وكذلك الحال للشارقة وتراكتور الإيراني اللذين يحتلان المركز الأول والثاني في مجموعتهما بـ «خبرة» 237 و143 مباراة على التوالي، بالتفوق على بختاكور الأوزبكي الذي يبلغ مجموع مباريات 291 مباراة، بمعدل لكل لاعب يوازي ضعفي معدل الشارقة وثلاثة أضعاف تراكتور.

وبالانتقال للحديث عن اللاعبين المشاركين بهذه النسخة في غرب آسيا، نجد أن ياسر الشهراني يتصدر قائمة الأكثر لعباً في المسابقة بـ72 مباراة على مدار 10 نسخ مختلفة، ويأتي بعده زميله سالم الدوسري بـ70 مباراة ثم نام تاي هي لاعب السد القطري بـ69 مباراة.

أما لأندية الإمارات، فإنّ أعلى لاعبي شباب الأهلي خبرةً هو عمر عبدالرحمن «عموري» بـ59 مباراة، ولكنه غير مسجل في القائمة الآسيوية، ليأتي مكانه في أعلى القائمة المدافع وليد عباس بـ49 مباراة. وبالنسبة للوحدة يتصدر لي ميونج قائمة لاعبيه الأكثر خبرة بـ54 مباراة ويليه فارس جمعة بـ40 مباراة، في حين أن لوكاس كايو يتصدر قائمة الشارقة بـ41 مباراة وبفارق يقارب الضعف عن الثاني سالم صالح بـ22 مباراة.