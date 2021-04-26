20 لاعباً في نهائي «أبوظبي للشطرنج الخاطف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يسدل الستار غدا على البطولة الرمضانية للشطرنج الخاطف التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية (عن بُعد)، والتي انطلقت أمس الأول بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة، أبرزهم نجم الإمارات الذهبي الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن ولاعبو جميع المنتخبات الوطنية، إضافة إلى نخبة من اللاعبين الدوليين المحترفين المقيمين في الدولة، بينهم الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر رودريجز، والأستاذ الدولي الصربي إيجور ميلادنيفيتش والأساتذة الدوليون: فؤاد الطاهر وعلي فرحات من مصر والمغربي علي صبار، والأستاذان جوليوس راموس وأوليفر ديماكلين من الفلبين والأستاذة الدولية جولدييفا ماهري من طاجيكستان. وأسفرت نتائج المرحلة الأولى عن تأهل 20 لاعباً إلى المرحلة الثانية، من ضمنهم أبرز الأسماء المشاركة في البطولة التي تقام من مرحلتين، على النظام السويسري من 9 جولات، والزمن المحدد للمباراة هو ثلاث دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة. يذكر أن اللجنة المنظمة تختار بجانب الـ20 لاعباً المتأهلين إلى المرحلة الثانية والأخيرة، أفضل نتائج 3 لاعبين و3 لاعبات من كل الفئات العمرية (تحت8 و10 و12 و14 و16 سنة). ومن أبرز الأسماء تنافساً في الختام اليوم، الإماراتيان سالم عبد الرحمن وسلطان الزعابي، والصربي إيجور ميلادنيفيتش، الفلبيني أوليفر ديماكلين، والمصريون فؤاد الطاهر وعلي فرحات ورامز سمير، والمغربي علي صبار، والأوكراني بافل نزارينكو، والهنديان فيشال وهارشا فارديني.