نادال يكسب «الوصافة» من مدفيديف

باريس(أ ف ب)

استعاد الإسباني رافايل نادال وصافة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في التنس على حساب الروسي دانييل مدفيديف، بعد تتويجه الأحد بلقب دورة برشلونة، وبحسب التصنيف الصادر الاثنين، تقدم نادال الى المركز الثاني خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفارق 110 نقاط عن مدفيديف، وذلك بفضل إحرازه لقب دورة برشلونة للمرة الثانية عشرة في مسيرته بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وعزز نادال رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 61، بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني الأرجنتيني جييرمو فيلاس «49»، ليتحضّر بأفضل طريقة من أجل بطولة فرنسا المفتوحة المقررة بين 30 مايو و13 يونيو، حيث سيسعى لإحراز لقبه الرابع عشر فيها والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى «(20 حالياً مشاركة مع السويسري روجيه فيدرر».

وبقي تسيتسيباس الذي فرط الأحد بإمكانية إحراز لقبه الثاني توالياً، بعدما حصل على فرصة للفوز بالمباراة، قبل أن يهدرها، في المركز الخامس خلف النمسوي دومينيك تيم.

ونتيجة وصوله الى نصف نهائي برشلونة، صعد الإيطالي الواعد يانيك سينر «19 عاماً» إلى المركز الثامن عشر على حساب الكندي ميلوش راونيتش، ليحقق بذلك أفضل تصنيف له في مسيرته الشابة.

وتقام الأسبوع الحالي دورتان، حيث صنف الألماني ألكسندر زفيريف، السادس عالمياً، في المركز الأول في دورة ميونيخ، فيما سيكون الكندي دينيس شابوفالوف «14 عالمياً» المنصف الأول في دورة إستوريل.

ولدى السيدات، عززت الأسترالية آشلي بارتي الصدارة بفارق 1855 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا، بعدما توجت الأحد بلقب دورة شتوتجارت على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، رافعة رصيدها إلى ثلاثة ألقاب هذا الموسم.

ولم يشهد ترتيب العشر الأوليات سوى تغيير واحد حيث باتت الهولندية كيكي برتنز عاشرة أمام السويسرية بليندا بنتشيتش، وذلك على حساب التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبتين وباتت في المركز الثاني عشر.