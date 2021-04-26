«صوت الجماهير» أعلى بعد إحباط مخطط «دوري السوبر»

فرانكفورت (د ب أ)

أكد خبير ألماني أنه في أعقاب الفشل الذريع لمخطط دوري السوبر الأوروبي، فإن جماهير كرة القدم على الأرجح ستصبح أكثر جرأة في التعبير عن شعورها حيال خطط المنظمين.

وقال مايكل جابريل، مدير مكتب المشروع التنسيقي للجماهير الألمانية: «من المتوقع حدوث ذلك عندما تعود الجماهير إلى المدرجات، الاحتجاجات ستكون مرئية ومسموعة».

وتعتبر الجماهير أن إحباط مخطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي مجرد خطوة في طريق طويل، حيث تشعر الجماهير بأن الكرة الاحترافية تسير في اتجاه خاطئ، بحسب جابريل.

وأضاف: «الزخم يكمن في الجماهير في الوقت الراهن، نرى تعاوناً مكثفاً بين العديد من المجموعات، ليس فقط في ألمانيا، لكن في جميع أنحاء أوروبا، سيكون من المثير معرفة ما إذا كان سيتم تأسيس تحالفات سياسية جديدة أيضاً».

وأكد جابريل أن رجال السياسة أمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقفوا بجانب الجماهير في مسألة دوري السوبر الأوروبي ومسألة التعديلات التي طرأت على دوري أبطال أوروبا.