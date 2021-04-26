رأس كوفيلدت تحت مقصلة بريمن

هانوفر (د ب أ)

يبدو أن صبر فيردر بريمن اتجاه مدربه فلوريان كوفيلدت بدأ ينفد، في ظل معاناته من شبح الهبوط من «البوندسليجا» عقب فشله في تحقيق أي انتصار في آخر سبع مباريات بالدوري الألماني.

وتردد أن بريمن يرغب في اتخاذ قراره بشأن مدربه بحلول الغد «الثلاثاء» وسط تكهنات بشأن إمكانية الاستعانة بجهود المدرب توماس شاف بشكل مؤقت، وقبل المواجهة المرتقبة على ملعب لايبزج يوم الجمعة المقبل في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

ويبدو أن مدير الكرة في بريمن فرانك باومان، لم يعد يساند كوفيلدت «38 عاماً» الذي يتولى المسؤولية منذ أكتوبر 2017، وأنقذ الفريق من شبح الهبوط في الموسم الماضي عبر الفوز في ملحق الصعود والهبوط، ويبتعد بريمن بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم في أعقاب مسيرة باهتة، كان آخرها الخسارة على ملعب يونيون برلين بثلاثة أهداف لهدف.

شاف الذي يكمل عامه الستين يوم الجمعة، تردد اسمه كمرشح لتدريب الفريق بشكل مؤقت بصفته المدير التقني لأكاديمية بريمن، بجانب أنه سبق له تدريب النادي بين عامي 1999 و2013، حيث فاز معه بلقب «البوندسليجا» مرة واحدة بجانب ثلاثة ألقاب في الكأس.